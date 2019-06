Soevereine Fredricson wint GCT Stockholm, Schuttert 4, Van Asten 5

De beste beschrijving voor de barrage van Peder Fredricson en H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) in Zweden was: soeverein. Met een uitgekiende ronde, absurd veel controle en heel veel snelheid reed de Zweed de al extreem snelle tijd van zijn landgenote Malin Baryard-Johnsson en H&M Indiana (ook v. Kashmir van Schuttershof) aan flarden. Eerste starter Jos Verlooy werd met Caracas (v. Casall) derde.

Fredricson kwam met een grote glimlach en zijn vingers in een V de ring uit. “Ik ben zo blij, dit is een geweldig gevoel hier voor het thuispubliek. Ik zag Malin en ze was enorm snel. Ik dacht nog: ‘dat wordt heel moeilijk’. Maar het was kennelijk mijn dag! Dit voelt als mijn grootste overwinning tot nu toe” vertelde een geëmotioneerde Fredricson na afloop.

Het was de eerste keer dat een GCT-etappen in Stockholm werd verreden en met een eerste en tweede plaats voor het thuisland had het kolkende stadion zich geen betere uitkomst kunnen wensen. Het volkslied werd dan ook uit volle borst meegezongen.

Barrage met messcherpe lijnen

Met een – voor GCT-begrippen – goedgevulde barrage werd de allereerste Global Champions in Zweden afgesloten. Tien combinaties mochten proberen de Grote Prijs binnen te slepen. Met een messcherpe lijn over de blauwe stijlsprong opende Jos Verlooy met Caracas (v. Casall) het bal. Hij zette een mooie tijd neer voor de rest om zich op te richten, 36,82 seconden. Het werd een spannend afwachten voor de Belg.

Leopold van Asten deed een goede poging om de Verlooy van de troon te stoten met twee onmogelijke hoeken, maar kreeg een kleine storing die wat tijd kostte. Van Asten was met VDL Group Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) wel foutloos in 37,33. Hij baalde zichtbaar, maar moest ook afwachten wat de rest zou doen.

Onder meer Marco Kutscher en Lorenzo de Luca deden het mes tussen de tanden, maar zagen balken vallen. Lange tijd kon niemand aan de prestatie van Verlooy komen. Frank Schuttert kwam met Lyonel D (v. Little Joe D) heel dichtbij. Terwijl het stadion de adem inhield, sprong hij een onmogelijke lijn over de gouden stijlsprong. Schuttert was slechts 8/100 langzamer dan Verlooy aan de finish, de teleurstelling droop van zijn gezicht.

Zweden uit hun dak

De zevenduizend Zweedse toeschouwers gingen helemaal uit hun dak toen routiniers Malin Baryard-Johnsson en Peder Fredricsson zich ook mochten aansluiten bij de barragerijders. De Zweedse combinaties lijken ontketend dit weekend, met ook al uitstekende resultaten in de League wedstrijd. Daaraan hadden ze ook hun late startposities te danken, die in de barrage heel gunstig zouden uitpakken.

Malin Baryard-Johnsson was de een-na-laatste starter in de barrage. Een perfecte draai op hindernis drie en de super voorzichtige instelling van haar merrie H&M Indiana bezorgde haar de tijd van 35,36 seconden. Dat was liefst anderhalve seconde sneller dan Verlooy, wiens tijd het nog steeds gehouden had.

De Zweedse mocht slechts kort van haar koppositie genieten, al kon ze Fredricsons perfecte rondje overduidelijk wel waarderen. De regerend Europees kampioen had goed gekeken naar zijn landgenote en reed dezelfde perfecte bocht naar hindernis drie, maar deed er daarna nog een schepje bovenop. Zijn paard versnelde en kwam nog eens anderhalve seconden sneller bij de meet. Soeverein.

Vrieling tijdfout

Jur Vrieling en Harrie Smolders strandden in het basisparcours. Met Davall (v. Zavall VDL) reed Vrieling her en der een (noodzakelijke) extra galopsprong, hetgeen hem een tijdfout opleverde. De Nederlander had wel wat geluk met balken die aangeraakt werden. Vrieling werd uiteindelijk als elfde geklasseerd.

Smolders reed met Une de l’Hotain in Stockholm. De elfjarige schimmel liet wel een mooi en gecontroleerd rondje zien, maar kwam in het tweede gedeelte allemaal balken tegen. Dit paard heeft nog niet al te veel ervaring op dit niveau en Smolders maakte er noodgedwongen een studierondje van.

Bron: Horses.nl