Fredricsson is ‘on a roll’ en pakt GCT Londen met Catch Me Not

Na Olympisch goud (team) en zilver (individueel) heeft Peder Fredricsson dit weekend Tokio verruild voor Londen. Ook de Global Champions Tour van Londen wordt prooi voor de ontketende Zweed. Met Catch Me Not (v. Cardento) wint Fredricsson zijn tweede GCT van 2021, met hetzelfde paard. Hij wordt nog bijna ingehaald door de 66-jarige John Whitaker met Unick du Francport (v. Zandor Z), die aangemoedigd door de volle tribunes slechts 16/100 achter hem finisht. Whitaker krijgt als troost wel een kaartje voor de Super Grand Prix in Praag aan het eind van dit jaar, want dat had Fredricsson al.

Fredricsson: “Ik ben heel blij, mijn paard sprong geweldig. Het is zijn tweede GCT-overwinning dit jaar, hij heeft een geweldig seizoen. Het was heel close, maar als je een Whitaker achter je hebt, doe je eigelijk nooit genoeg. Ik had al wel een kaartje voor Praag, maar de druk blijft, want ik wil sowieso winnen.” Fredricsson leidt nu in de 2021 ranking. Een aantal naaste concurrenten, zoals Edwina Tops-Alexander die de leiding had, kwamen niet door de kwalificatie vandaag.

Verloop barrage

Gregory Wathelet begint voorzichtig aan de barrage met zijn talentvolle Faut-Il Des 7 Vallons (v. Comme Il Faut). Het paard springt zijn allereerste 1m60 wedstrijd. In het eerste stukje doet de Belg wat rustiger, maar hij komt niet helemaal uit op de voorwaartse afstand naar hindernis vijf, die eraf gaat. De rest van het rondje is ongelooflijk snel, zeker met dit onervaren paard. De Belg finisht in 36,16. Een bijzonder knappe prestatie, die uiteindelijk goed blijkt voor plaats vier. Na hem heeft Nicola Philippaerts met Katanga v/h Dingeshof (v. Cardento) een touché op twee en redt het met zes galopsprongen wel op hindernis vijf, maar komt te diep op zes en zeven valt ook: 8 strafpunten en 3,5 sec langzamer dan Wathelet. Christian Ahlmann rijdt met de groot galopperende Clintrexo Z (v. Clintissimo) een briljante bocht naar de combinatie, lijkt heel snel, maar komt ook niet goed uit op hindernis vijf. De Duitser loopt in totaal acht strafpunten op.

Dat betekent dat de laatste drie starters ‘alleen maar’ foutloos hoeven te rijden om op het podium te belanden. Een interessante gok in dit lastige parcours. Niels Bruynseels neemt die gok. Hij gaat wat minder snel van start en houdt het rustig in zes galopsprongen naar de lastige hindernis vijf. De laatste lijn rijdt Bruynseels iets sneller, maar hij maakt het niet te gek: foutloos in 39,44 seconden. Dat is uiteindelijk goed voor de derde plaats. Een-na-laatste starter Fredricsson rijdt een fenomenale ronde, met wat conservatisme in het eerste stuk, maar duidelijk sneller dan Bruynseels in deel twee. Het is een lust voor het oog hoe makkelijk en soepel zijn schimmel zich door de lastige barrage werkt. Fredricsson lijkt weer geen fouten te kunnen maken, hij is in 37,79 seconden thuis, ruimschoots sneller dan Bruynseels. Het publiek breekt de tent af als John Whitaker als laatste de ring inrijdt. Whitaker zit steeds op de tijd van Fredricsson maar moet iets corrigeren in de laatste lijn en komt dan 16/100 later binnen dan de Zweed, met een vreugdebokje van zijn grootramige Unick du Francport (v. Zandor Z). De eerste die hem feliciteert met de tweede plaats is parcoursbouwer Uliano Vezzani die hoofdschuddend en met een brede glimlach de kwaliteiten van Whitaker kan waarderen.

Lastige basisomloop

De basisomloop is weer niet erg makkelijk, zoals we wel gewend zijn in de GCT. Vooral hindernis 4a en 4b geven de eerste starters problemen. Bij 3 staat een grote steilsprong en op een voorwaartse vijf is er dan een combinatie oxer – steilsprong. Ook in de driesprong ontstaan nog wel problemen, net als op de muur. Het is de elfde starter, Gregory Wathelet, die de tienjarige BWP-gefokte hengst Faut-Il Des 7 Vallons (v. Comme Il Faut) met veel stuurmanskunst door zijn allereerste 1m60-parcours loodst. Zeer knap gereden en de eerste foutloze in Londen vandaag. Direct daarna rijdt Nicola Philippaerts zijn hete merrie Katanga v/h Dingeshof (v. Cardento) ook foutloos. Christian Ahlmann had even later zijn handen vol aan de speelse Clintrexo Z (v. Clintissimo), maar hij bleef wel zonder balken en net binnen de tijd. Niels Bruynseels rijdt vervolgens met Emeralds halfzusje Ilusionata van’t Meulenhof (v. Lord Z) een uitgekiende ronde naar een plekje in de barrage. Het duurt weer even, maar dan rijdt Peder Fredricson een perfect rondje met Catch Me Not (v. Cardento) met een geheel eigen route, die erg goed werkt voor het duo: ruimer naar de driesprong en daarna even kort binnen door. Tot groot (en luidkeels gedeeld) genoegen van het publiek in Chelsea gaat ook de 66-jarige John Withaker met de super springende Unick du Francport (v. Zandor Z) door naar de barrage. Dat geeft de Britten een gedroomde laatste starter.

Vrieling en Schuttert doen het niet opnieuw

Voor Jur Vrieling en Frank Schuttert verliep de kwalificatie voor de Grand Prix uiterst succesvol. Schuttert won en Vrieling werd tweede, waardoor er alvast wat prijzengeld geïncasseerd kon worden. Beide Nederlanders kiezen voor andere paarden in de Grote Prijs. Jur Vrieling rijdt met Fiumicino vd Kalevallei (v. Plot Blue) als één na laatste de basisomloop binnen. De tienjarige komt goed door het eerste gedeelte van het lastige parcours. Maar in de driesprong gaat het mis en daarna sneuvelt nog een grote oxer en valt een steen uit de muur. De Groninger is wel snel. Frank Schuttert is de laatste starter in het basisparcours. Hij krijgt een balk op hindernis 6a met Kinky Boy van het Gildenhof (v. Nabab de Reve). Hij neemt daarna rustig de tijd, ook al omdat de meeste ruiters die na een balk een snelle vierfouter probeerden te maken alleen maar meer balken verzamelden. Schuttert komt net binnen de tijd binnen en wordt uiteindelijk 16e.

