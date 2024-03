Fruselli is terug met winst in GP Vejer

De Britse amazone Holly Smith en haar 14-jarige toppaard Fruselli (v. Zambesi TN) hebben hun rentree gemaakt op het internationale concoursveld. De KWPN-gefokte hengst was bijna een jaar niet in de ring verschenen, maar springt sinds eind februari rond in Vejer de la Frontera. Zondag was er winst in de 2* Grote Prijs over 1,45 m. De vos en zijn Britse amazone waren een seconde sneller dan de concurrentie in de barrage.