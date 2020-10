Fruselli snelt met Smith naar winst in Portugal

De belangrijkste rubriek van de dag in Portugal was een 4* 1m40 met barrage. De winst was voor KWPN-ruin Fruselli (v. Zambezi) met de Britse amazone Holly Smith in het zadel. Het duo bleef Victor Bettendorf 0,12 seconden voor in de eindstrijd. De Luxemburger had Catapulte de la Roque (v. Quaprice Bois Margot) gezadeld. Derde werd George Whitaker met Special Warrior (v. Warrior).