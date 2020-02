Fuchs domineert 1.50m rubriek op WEF Wellington en springt ruim 38.000 dollar bij elkaar

In de vierde week van WEF in Welington was het de Zwitserse ruiter Martin Fuchs die de CaptiveOne Advisors 1.50m proef op zijn naam zette. Fuchs, nummer één in de wereld en in 2019 ook al overwinnaar van dezelfde proef, die vrijdag zowel de eerste als de tweede plaats in de 1.50m rubriek bezette.

Fuchs claimde de statiedeken met de opvallende grijze 11-jarige Califax-zoon Silver Shine en werd tweede op de 12-jarige Stakkatol-nazaat Stalando 2. De Zwitser verdiende daarmee in die ene rubriek meer dan 38.000 dollar (ruim 34.000 euro).

Onaantastbaar

Tien van de 40 starters plaatsten zich voor de barrage, waarvan er vier ook foutloos gingen in de tweede ronde over het parcours van de Braziliaanse parcoursbouwer Anderson Lima op het smetteloze met palmbomen omzoomde Derby-ring op gras. De tijd van Fuchs en Silver Shine van 46,74 seconden bleek onaantastbaar, terwijl de ruiter 47.06 seconden op Stalando klokte. De Canadees Sam Walker eindigde als derde op Coralissa (v.Com Air) in 48,45 seconden en de Mexicaan Jose Antonio Chedraui Prom werd vijfde op Aymara Des Bergeries (v.Canturo) in 54,33 seconden.

‘Een goed plan’

Fuchs, die het hele seizoen op WEF is voordat hij terugkeert naar zijn stal nabij Zürich in Zwitserland, zei: “Ik had een goed plan voor deze week. Mijn Grand Prix-paard Silver Shine reed ik alleen de eerste dag. De WEF-kwalificatie van donderdag heb ik niet met hem gedaan en heb juist deze klasse vandaag gereden zodat hij nog twee rondes loopt voor de Grand Prix op zaterdag. Hij sprong fantastisch in beide rondes vandaag en Stalando ook.”

‘Terughoudend en spooky’

Over Silver Shine, met wie hij al een jaar rijdt, voegde Fuchs eraan toe: “Hij is een gevoelig, iets onzeker paard en ik moet hem altijd veel zelfvertrouwen geven. Hij kan een beetje terughoudend en spooky zijn, maar hij is heel voorzichtig en probeert het altijd. Hij heeft veel vermogen en kan over alle hoge hindernissen springen. Hij was goed in Aken, in Spruce en in Barcelona; hij houdt echt van de grote ringen.”

Het als tweede geplaatste paard Stalando is een relatief nieuwe troef voor Fuchs. Dit was pas hun derde optreden samen. Fuchs wil dit seizoen een aantal van de viersterren Grand Prix’ en vijfsterren-kwalificaties rijden met hem, hoewel het paard waarschijnlijk bestemd is voor de verkoop en wellicht weg is voordat het seizoen is afgelopen.

De ronde van Fuchs en Silver Shine:

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Persbericht/Horses.nl