Fuchs en Clooney pakken Rolex GP in eigen huis

De Rolex Grand Prix van Genève kende een barrage met maar liefst 11 combinaties. Vijfde starter Martin Fuchs reed met Clooney (v. Cornet Obolensky) een fenomenale laatste lijn waar alle anderen zich op stuk beten. Het was goed voor de felbegeerde overwinning in eigen huis, een kolkend publiek en 365.000 euro. Clooney en Fuchs zullen naar alle waarschijnlijkheid ook in Den Bosch zijn om te proberen een Grand Slam te rijden.

De tweede plaats was voor Scott Brash en Hello Senator (v. Carambole). De Brit leek Fuchs te gaan pakken en had halverwege dik een seconde over, maar kwam uiteindelijk toch 5/100 tekort. Derde werd Jérome Guery uit België, die met Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel) een ware masterclass reed.

In het filmpje hieronder zijn de ritten van Fuchs en Brash op elkaar geplakt zodat je precies kan zien waar de Zwitser het verschil maakte.

Verloop barrage

Derde starter Jerome Guery zette met de fantastisch springende Quel Homme de Hus de eerste foutloze barrageronde neer in 39,07 seconden. Vervolgens reed de 22-jarige Bryan Balsiger voor zijn thuispubliek ook een knappe ronde met de spierwitte Clouzot de Lassus (v. Ugano Sitte), waarbij hij dicht bij Guery kwam. De Zwitser kwam foutloos binnen in 39,97 seconden.

Martin Fuchs lag gedurende het grootste gedeelte van zijn barragerit iets achter op Guery, maar uiteindelijk kreeg het publiek in het Palexpo wel zijn zin. De enorm galopperende Clooney 51 knalde in de laatste lijn naar de voorsprong: 36,60 seconden.

Devos knoerthard

Dat die laatste lijn een probleem voor de rest ging worden bleek al toen de volgende starter, Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli met zijn KWPN’er VDL Edgar M (v. Arezzo VDL) uitstekend rondreed, maar het aan het eind toch niet kon bijbenen: foutloos in 39,11 seconden. Een zure vierde plaats op 4/100 seconden. Pieter Devos en Espoir reden in het eerste gedeelte van het parcours knoerthard en bewezen dat het sneller kon: 37,51 seconden. Een balk op de laatste hindernis hield de Belg echter van de overwinning.

Publiek op de banken

Toen Steve Guerdat de ring in kwam ging het publiek al bij voorbaat uit zijn dak. Guerdat ademde eens diep in en zette Albfuehrens Bianca (Balou du Rouet) vervolgens aan het werk. Over het eerste gedeelte van het parcours was Guerdat sneller dan Fuchs, maar hij moest Bianca stevig corrigeren in de laatste lijn en verloor daar veel tijd. Zijn tijd van 39,66 was uiteindelijk slechts goed voor de vijfde plaats.

Jos Verlooy kwam vervolgens als een speer uit de startblokken en kreeg met Igor (v. Emerald) een touché op de dubbel. Ook de Belg maakte een ophouding teveel in de laatste lijn en kwam op 40,45 en de zevende plaats uit.

Kenny krijgt balk

Scott Brash en Hello Senator (v. Carambole) waren in het begin sneller dan Fuchs en Clooney. Ze liepen ruim voor halverwege, maar kwamen uiteindelijk 5/100 tekort in de laatste lijn en moesten genoegen nemen met de tweede plaats. Laatste starter Darragh Kenny kreeg met zijn toppaard Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky) een balk op de tweede hindernis en toen was het gedaan. Zwitserland vierde feest en Martin Fuchs won voor het eerst in zijn carrière de GP van Genève.

Grand Slam

Fuchs liet na afloop weten zeer veel zin te hebben in de Rolex Masters van Den Bosch waar hij zal proberen om een Rolex Grand Slam te rijden. Als hij binnen een jaar nog of meerdere van de andere drie Rolex GPs wint, dan krijgt hij een bonus. Voor vier opeenvolgende overwinningen loopt die bonus zelfs op tot 2 miljoen euro. De komende Rolex GPs zijn in Den Bosch, Aken en Spruce Meadows. Beezie Madden won dit jaar in Spruce Meadows, maar kwalificeerde zich niet voor de GP in Genève. Kent Farrington aast ook nog op een bonus, hij won in Aken dit jaar maar groette in Genève af na twee balken met Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof).

Nederlanders blijven steken in basisparcours

Jeroen Dubbeldam zag met Oak Grove’s Carlyle (v. Casall) balken vallen op een lichtgroene oxer en in de eerste dubbel. Het tweede gedeelte van zijn basisparcours verliep foutloos en de Nederlander liet in totaal acht strafpunten optekenen.

Smolders had direct bij hindernis 2 al balk met Une de l’Othaine (v. Conterno Grande), maar kwam goed door het middengedeelte van het basisparcours. Naar het einde toe vielen er echter nog een paar balken meer, onder meer in de Rolex driesprong en de laatste combinatie. Smolders en zijn schimmel kwamen met 20 strafpunten de ring uit.

