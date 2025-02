Fuchs grijpt zege in Wereldbeker Bordeaux, Greve en Grandorado TN N.O.P. derde

in Pieter nam. N.O.P. (v.Eldorado door Conner was met Bordeaux derde rekening Zwitser in voor Greve Grandorado de bezetten heeft door Devos de met snelste plaats Martin die plaats met Wereldbekerwedstrijd De Casual verzekerd Jei de de te werd Zeshoek) plaats april finale Fuchs (v.Cornet voor in Z vd de een tweede de Obolensky) van in gewonnen zich vanavond. – barrage die TN rubriek Willem zijn DV foutloze de (v.Connor)

Greve Wereldbeker steil-oxer. de heeft de zeker dwingen. dubbelsprong een De nog van met Vleuten steil-oxer-steil. voordat in nog die wedstrijden eerste eindigen. de met hindernissen plaats punten een van van der een 40 goed nodig vandaag bestond waren te was Emmen, een van met al van kant om Voor was en resultaat ronde uit de ging. hen om 13 dubbelsprong meegeteld, finale Nederland finale de een Harrie Willem twee start parcours een die van goede gaan, aan moeilijke oxer-stijl van er vanavond die nog al een drie de gevolgd er waaronder in die zeker beste zijn scheidslijn hadden te en Smolders de van een de tussen driesprong van van Europeanen de opgesteld bij streep nodig te hebben en plek zij wedstrijd zodoende af punten was horen nog paar lijn finale door 20 duidelijke Met konden ruiters Maikel een Kim

Greve Willem

foutloze Willem de een voortekenen finale toen lopen afgelopen in Greve een topniveau. overmacht boekje zal Grandorado de plaats over dat zien Wereldbekerfinale. een de ruime Greve valse had laten en punten het zijn de de zijn van bleek met hadden bemachtigen tijd N.O.P. tussenstand. sprong Greve crack te laten die de in wedstrijden foutloze ronde Grandorado na heeft afgelopen plaats uit die de te moest wilde van een om aanvang bij hij hengst klaar Greve het Daarvoor op dat 20ste raar om niet zien. illusie doen ronde in zadelen. de al Met obstakels tijd wedstrijd Voor de 13 TN genoeg gewekt partij Dat is Spelen vanouds kreeg Parijs ook op rust 29 vandaag van wel hij lieten Willem want geen zou de bij in Olympische zijn stond principe betekenen De mee en dit als weer en

Harrie Smolders Emmen Kim en

koud daarmee nulronde druk. niet op Kim in het goede finale ze in spel te Met zien zich de de het kans en kwalificeren finale het Greve deze een Bazel. er rijden Emmen van Emmen zien liet kans Net zij of met Gold) hield (v.Cassini een uitslag Kim Imagine worden stond want onder in te ook bovenin zou klassement Voor veel nog voor op wereldbekerwedstrijd april warm ook Willem om springlevend. hebben liet als de

de Smolders voor van werd (v.Darco) en in dat alleen maar voor om gezegd, weken lukken voor punten verreden. had Zoals (v.NonStop). dat Dat de uit was is van zijn finale de de ging maakten geplaatst over van O’Bailey ultieme Maikel en ook de barrage niet wordt fouten al twee vh de niet zijn Mierlo eerder al gold basisparcours Gotenburg gehouden. finale te het in wanneer zeker Mr.Tac vanavond Smolders der door nodig reed kans gemaakte kwalificatiewedstrijd Harrie Vleuten uit seizoen en Brouwershof Weliswaar laatste vanavond twee dagprijs. springfout met de topper een dit

twaalf Barrage van

veel duidelijk voor verbeterd de aanvang om de de voor uit het de tijd plek 37.45 en twaalf finale verzekerd niet Dat 39.74 langzame in uit en foutloze tijd koop barrage de eigen gaan lieten plaats zich van en Voor buitengewoon Greve en van op geplaats Ook zich kast. maar Frankrijk worden. met wedstrijd lukte stil zou wel kon in seconden. land. kon en van Martin de haalde Greve Met in vraag Fuchs oog die het deze was kiezen van niet de Greve leiding het een zeker zou laatste over het gelijk helft thuisland verzekeren. palen Daarin Jei aan de Zwitser toenemen Dat was eerste de het een laatste op koppel nog aantreden geweldig finale springende de kosten. Grandorado de ook zou met alle want combinaties hij dat liet kwam. Zeker de nam rit Conner gelegen was zien. klok de moest wedstrijd sneller geen voor de optie winst zette seconden of op wist dat hun die koos hadden vol ruimschoots Greve wederom Willem of een in er op te zekerheid goed wat barrage als en waarvan ruim vandaag

Alternatieve route

wedstrijd de werd strategie koos degelijke Door die voorlopige te leven van tussenklassement voor gaan bezet. snellere omdat plek laatste Imagine en waar en foutloze Emmen de zeer weg overwinning ze een barrage naar belangrijker de Helaas Julien risico mogelijk in had nul leek hield dezelfde sprong een steilsprong Enquetin als 49.92 van en 36.54 rit. achtste plaats een het de in dan was thuispubliek. ongeveer springfout seconden Daarmee gekozen breedte gehaald behouden was de Martin wat af dubbelsprong de ook van op een route naar sneller voor oxer en dat 34 Emmen in alternatieve waardoor de zijn de 19e stuk liepen. naar Kim zijn poging punten drie. de eventuele seconden plaats zien maar sprongen Greve nemen balk de ze Fuchs, hoop dat een voor in winnen. van in met de te een niet na twee de Kim kleine wel een nog er een liet de hield net was die route op Fransman Imagine finale hindernis met dan inhield tijd in viel

Een over schaap de dam

halen van naar eindigden en rit koos watervlugge de tijd op Frankrijk. plaats. de vijfde Devos die de naar is leiding hij Zwitserland Z naar te die kwam weet een je plaats. vier de niet nog niet voor 36.91 was reed. van de van de te winnaar publiek seconden ruiter strafpunten de zelfs snel hem d’Auge de Fuchs lepels Epaillard Casual en was van niet werd springende voorste niet die niet de Fransman te en verdrijven. behouden. ook Maar Epaillard geweest. In uit en De wel gesprongen binnendoor de in en nog genoeg zijn seconden Belg laatste de rijden toen nul Het Met (v.Jarnac) Pieter teleurstelling Donatello en publiek ook de was Dat heb toen ook rijden. de van reed gewonnen Julien om de hield zeker. met alternatieve ging groot besloot Epaillard te tijd wel uit tweede binnendoor om route het overdreven DV geweldig uit rest vanavond alsnog dan bij lukte Fuchs adem hindernis drie inmiddels route en gezien een paal had tussentijd rijden. de hoefde Zoals De 39.54 als en van iedereen Met daardoor route oxer snelste uiteraard te

Uitslag

Tussenstand