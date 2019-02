Fuchs heerst in 5* GP Wellington, Dubbeldam’s pupil Porter zevende

De eerste 5* Grand Prix van het Winter Equestrian Festival in Wellington kwam op naam van Martin Fuchs. In de barrage gaf de Zwitser zijn 17 concurrenten het nakijken. Jeroen Dubbeldam's pupil Wilton Porter werd zevende in het hoofdnummer.

Fuchs en Clooney (v.Cornet Obolensky) verkeren in bloedvorm. Vorige maand schreef het koppel nog de Wereldbeker van Basel op hen naam. Ook in Wellington lijkt het duo zijn draai gevonden te hebben. Fuchs nam met Clooney in de barrage alle nodige risico’s en dit pakte goed uit. De Zwitser noteerde 33,13 en dit was genoeg om er met de 97.750 dollar (86.366 euro) vandoor te gaan.

Klassement

Als laatste starter deed Kent Farrington nog een goede poging om de hoofdprijs voor Fuchs weg te kapen. De Amerikaan klokte met Gazelle (v.Kashmir van Schuttershof) 33,57 en moest buigen voor Fuchs. Een derde plaats was er voor de Ier Richie Moloney. Met Rocksy Music (v.Ars Vivendi) klokte Moloney 34,42 en maakte daarmee het podium compleet. Wilton Porter en Caletto Cabana (v.Cassini I) zetten als eerste starter een tijd neer van 34,97, wat uiteindelijk goed was voor een zevende plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl