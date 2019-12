Fuchs jaagt op koppositie wereldranglijst: ‘Het ging precies zoals ik wilde’

Martin Fuchs won gisteren in grootse stijl de Londense etappe van de slag om de wereldbeker met zijn tweede paard The Sinner (v. Sanvaro). Zijn door Denis Lynch gedoopte bruine gedroeg zich als een engeltje in het krappe parcours. Dankzij deze overwinning mag Fuchs ongetwijfeld naar de Wereldbekerfinale in Las Vegas en hijgt de Zwitser zijn landgenoot Steve Guerdat nu danig in de nek om de koppositie op de wereldranglijst. Guerdat staat al twaalf maanden bovenaan.

De nieuwe rankings worden begin januari bekendgemaakt, maar het kan haast niet anders dan dat Fuchs voorbij Guerdat is geschoven na zijn overwinning in Londen en vorige week in Genève. Guerdat heeft niet stilgezeten, maar kwam wel wat lager uit in de belangrijkste rubrieken van de maand.

‘Alle risico’s genomen’

Over zijn barragerit in Londen zei Fuchs: “Ik moest vrij vroeg, dus ik heb alle risico’s genomen. We zijn inmiddels goed aan elkaar gewend en hij is veel beter te rijden voor me dan toen ik hem net van Denis Lynch had overgenomen.” Dat was aan het begin van dit jaar. Het duo reed hun eerste grote wedstrijd samen in mei in Rome. “De barrage liep echt precies zoals ik wilde, ik zou het niet nog een keer zo goed kunnen rijden, denk ik.”

Wereldranglijst per 30 november 2019

Lees ook: Fuchs kan ook zonder Clooney winnen

Bron: Worldofshowjumping / Olympia Horse Show / Facebook / Horses.nl