Fuchs pakt Welcome Stakes, twee KWPN’ers op podium

Afgelopen donderdag is in Wellington het Wereldbeker-weekend van start gegaan. De eerste proef die op het programma stond was de Welcome Stakes. Deze proef viel ten prooi aan de op het moment in erg goede vorm verkerende Martin Fuchs.

Fuchs had in de 1,45m proef Cristo (v.Cristo) gezadeld en een foutloze ronde in een tijd van 71,37 leverde het duo 11.781 dollar (10.283 euro) op. De Ier Daniel Coyle was met de KWPN’er Quintin (v.Quaprice) bijna een seconde langzamer dan de Zwitser en werd tweede. Op een derde plaats eindigde eveneens een KWPN’er. Entano (v.Namelus R) onder het zadel van Daniel Bluman maakte het podium compleet.

Vrijdag

De winst in de kwalificatie voor de Grand Prix kwam op vrijdag op naam van Alex Granato. Met Carlchen W (v.Chacco-Blue) mocht Granato de 23.496 dollar, omgerekend 10.502 euro, in ontvangst nemen. Danielle Goldstein werd tweede met Lizziemary (v.Cabri d’Elle) en Jessica Springsteen pakte een derde plaats met Fleur de l’Aube (v.Thunder vd Zuuthoeve).

Bron: Horses.nl