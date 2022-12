Gaasbeek, Leusink, Vermeulen en Hermsen winnen finale KNHS Hartog Trophy

De finale van de KNHS Hartog Trophy werd vandaag verreden tijdens het Kerstconcours op Stal Groenendaal in Bunschoten. Onder het toeziend oog van voormalig bondscoach Rob Ehrens sprongen Guusje Gaasbeek, Mayke Leusink, Sanne Vermeulen en Emmy Hermsen naar de overwinning in de finale van de rijstijlcompetitie voor D-pony’s, Children, Junioren en Young Riders.

De hoogste punten voor de houding en zit, de wijze van rijden in het parcours én op het voorterrein in de ponycategorie gingen naar Guusje Gaasbeek. In totaal had zij zeven andere concurrenten, zelf reed zij met twee pony’s mee. Het was de eerste keer dat deze amazone deelnam aan de KNHS Hartog Trophy, na afloop is zij zeer enthousiast over de competitie.

“Ik vind het heel leuk dat er steeds een andere jury is. Je leert er veel van. Ik merk dat ik beter ben gaan rijden door de tips, je pikt er steeds iets van op.” Haar winnende partner in crime was de merrie Emilinda, en ook daarover is Gaasbeek lovend. “Emi gaat echt voor mij door het vuur, elke sprong waar ik op af stuur springt ze gewoon. Ik kan altijd op haar vertrouwen en ze is heel snel.”

Children

Aan de Children rubriek namen acht ruiters en amazones mee. Mayke Leusink wist met Gino de competitie winnend af te sluiten. Na afloop vertelt Leusink over haar paard: “Gino is altijd wat sterk. Zodra hij de bel hoort, wil hij starten en ook met losrijden is hij vaak fris.” Dat bleek ook wel in de ereronde, waarin zijn amazone haar handen vol had aan de vosruin en hem kundig rondstuurde. “Van Rob Ehrens kreeg ik fijne tips, daarmee om te gaan. Daar kan ik echt wat mee.”

Junioren

Bij de Junioren was Sanne Vermeulen vooral de grootste concurrente van zichzelf. Zij wist de finale te winnen met IcarusLH, en met haar andere paard als tweede te eindigen. In totaal namen zeven combinaties deel aan de finale van de KNHS Hartog Trophy voor Junioren. “Icarus heb ik nu bijna 2 jaar en dat gaat eigenlijk heel goed. We springen 1.20m en 1.30m zowel nationaal als internationaal. Hij springt altijd, hij neemt mij altijd mee, ook als ik iets minder goed rijd. Dat is heel fijn, het is echt een gouden paard.”

Op de vraag welke tips Vermeulen van Rob Ehrens kreeg antwoordde ze: “Rob zei dat ik Iets meer mag ontspannen in mijn bovenlichaam. Dat het er wel in zat, maar dat het er nog niet helemaal uit kwam waarschijnlijk door een beetje spanning. Dus daar ga ik vooral thuis op oefenen.” Ook is Vermeulen enthousiast over de competitie: “Ik vind de competitie echt heel leuk, je wordt ook beoordeeld op het losrijden en dat vind ik heel goed. Bij iedere wedstrijd heb je andere juryleden en daar kan ik weer veel van leren”, besluit de 15-jarige amazone.

Young Riders

Bij de Young Riders was de deelname iets minder groot. Van de twee deelnemers aan de finale was de winst voor Emmy Hermsen met haar paard La Baule B. “Mijn plan was om heel rustig te rijden, de barrage was misschien iets te rustig, maar mijn paard deed het heel goed. Rob Ehrens gaf aan dat het eigenlijk wel goed ging, maar dat ik iets ontspannener mag zitten en beter aan mijn paard mag zitten. Dus daar ga ik aan werken.”

Hermsen’s paard La Baule B is pas zes jaar en laat zich al goed zien in het 1.30m. “Ik heb haar nu twee jaar, en ben in de B begonnen met haar. Het is een heel fijn paard, heel makkelijk te rijden, ze schakelt heel goed, daarom kan ik haar nu ook al in het 1.30m rijden. Ik heb daarin zelf nog niet zo veel ervaring, dus soms vergis ik mij maar dan helpt ze mij heel goed”, besluit de leerling van Kevin Olsmeijer.

Bron: KNHS