Gain Line van Al-Sharbatly overleden aan koliek

Ondanks een koliekoperatie is het niet gelukt om het leven van Gain Line (v. Stolzenberg) te redden. de Hannoverraner ruin sprong de afgelopen jaren op het hoogste niveau met Simon Delestre en Pénèlope Leprévost en stond sinds juli 2019 op stal bij nieuwe eigenaar Abdullah Al-Sharbatly uit Saoedi Arabië.

Met die laatste vond Gain Line al snel een goede balans en won de ruin de afgelopen maanden onder meer in Rabat en Ryad.”Dit is echt mijn ergste nachtmerrie” laat Al-Sharbatly weten. “Ik ga je vreselijk missen, mijn favoriet, je betekende alles voor me.”



Veel ruiterwissels

De carrière van Gain Line werd gekenmerkt door een groot aantal ruiterwissels, maar de ruin leek op zijn plaats bij Al-Sharbatly, die ook de eigenaar was. Het paard was daarvoor lange tijd in bezit van de Oekraïense magnaat Oleksandr Onyschenko. Simon Delestre was degene die Gain Line op het hoogste niveau bracht. Het paar behaalde in 2017 de vierde plaats in de Wereldbekeretappe van El Jadida in Marokko, voordat ze eind 2017 de puissance van het CSI Mechelen wonnen. In Bordeaux werden ze derde in de Grand Prix gen bij de Longines Global Champions Tour in Shanghai, haalden de twee een mooie achtste plaats, een maand voor hun scheiding.

Pénélope Leprevost nam in juni 2018 de de teugels over, maar ondanks een eerste overwinning in de 5 * Grand Prix van Ascona, nam Oleksandr Onyschenko begin 2019 zelf de teugels over, om Gain Line later dat jaar aan Al Sharbatly te verkopen.

Ook Heloïse Bonnidal, de groom van Simon Delestre liet weten diepbedroefd te zijn en plaatste een fotoserie van het paard dat “altijd in mijn hart zal blijven”.

Bron: Horses.nl / Facebook / Eurosport.fr