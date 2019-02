Gaston Glock’s Championat naar Malin Baryard-Johnsson

Malin Baryard-Johnsson is de laatste tijd een amazone om rekening mee te houden. Op Juming Amsterdam won de Zweedse al een rubriek en was een keer tweede, ook op het concours van Glock in Villach, Treffen was het raak. Het Championat kwam gisteravond in handen van Baryard-Johnsson met H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof). In de tweede manche bleef ze Robert Whitaker met El Wee Widge (v. Wheaweij de Landetta) een halve seconde voor. Glock-ruiter Gerco Schröder werd elfde met Zaranza (v. Karandash).

Van de veertien foutlozen in de eerste manche, mochten de elf snelsten door naar de tweede omloop. Dat was pech voor Marc Houtzager die met de in vorm zijnde Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) net niet vlug genoeg was en veertiende werd.

‘Weinig ruimte voor fouten’

In die tweede omloop hielden vijf combinaties de lei opnieuw schoon. Gerco Schröder had pech met de zoon van Karandash, Glock’s Zaranza, hij werd uitgebeld. “Natuurlijk is het niveau erg hoog in deze categorie en het parcours dienovereenkomstig een uitdaging”, vertelde Schröder na de parcoursverkenning. “De hindernissen komen snel achter elkaar en laten weinig ruimte voor fouten of onregelmatigheden.” De Twentenaar werd elfde in de einduitslag.

Kühner eerste nuller

De nummer een van Oostenrijk Max Kühner was de eerste die voor eigen publiek foutloos ging over het verkorte parcours van de tweede omloop. Hij finishte in 40,61 seconden op de Zangersheide-hengst Alfa Jordan (v. Air Jordan) met een ronde uit het boekje. Een prestatie die uiteindelijk voldoende was voor de vierde plaats.

‘Wendingen perfect’

De beste mix van ritme, snelheid en krappe bochten vond in de 5* 1,55m-proef echter de laatste starter Malin Baryard-Johnsson uit Zweden. De winnares van zilver van de Olympische Spelen van 2004 en team zilver van de Wereldruiterspelen 2018 galoppeerde op de elfjarige merrie H&M Indiana in 39,21 seconden over de finish waarmee ze zichzelf verdiend tot Gaston Glock’s kampioene 2019 kroonde. “Ik maakte vandaag de wendingen in de tweede ronde perfect en dat heeft waarschijnlijk uiteindelijk het verschil gemaakt. Ik ben echt trots op mijn paard “, straalde de succesvolle amazone en vertelde dat ze zondag in de Grand Prix eveneens H&M Indiana zal zadelen.

Robert Whitaker tweede

Op halve seconde achter de winnares kwam de Brit Robert Whitaker met de tienjarige hengst El Wee Widge (0/39,60) op de tweede plek. Derde werd Olivier Philippaerts met H&M Cue Channa 42 (v. Cardento) eveneens foutloos bleef (0/40,07). De vijfde foutloze ronde kwam op naam van Gregory Wathelet op Qualido 3 (v. Quicksilber).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht GHPC