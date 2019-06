Gaudiano blaast concurrentie weg, Bles zevende

Met een onwaarschijnlijk snelle ronde liet Emanuele Gaudiano in het 1m45 direct op tijd weer eens zien dat er toch weinig ruiters zijn die net zoveel risico durven nemen als de Italiaan en zijn razendsnelle Carlotta (v. Chaccomo). Gaudiano kwam dik twee seconden sneller over de finish dan Shane Breene, die als een-na-laatste starter nog een goede poging deed met Colmar (v. Colestus). Het was al de tweede rubriek van het weekend die naar Gaudiano ging in Cannes.

De Ier was ook weer twee seconden sneller dan de als derde geplaatste Evelina Tovek, die lange tijd bovenaan stond. De tijd van de Zweedse en Winnetou de la Hamente Z (v. Winning Mood) bleek voor veel ruiters te lastig.

Bart Bles, die dit jaar voor het eerst in het Global Champions circus meedraait, was de eerste ruiter in het veld die de binnenbochten nam met Expert (v. Tangelo vd Zuuthoeve). Hij was daarmee 14 seconden sneller dan eerste starter Scott Brash, die tot dan toe bovenaan stond. Voor Bles, die al goede resultaten heeft behaald in deze tour, resulteerde het in een zevende plek. Expert nam hij in februari over van Sander Geerink. Het paard werd vorig jaar nog uitgebracht door Sanne Thijssen.

Nederlanders

Er kwamen meer Nederlanders aan de start in deze rubriek op het mediterrane strand. Kim Emmen raakt met Farah (v. Arezzo VDL) balk op middelste element driesprong. Ook Erik van der Vleuten en Snoes (v. Clarimo) sneuvelden op deze hindernis. Glock’s Debalia (v. Numero Uno) weigerde op hindernis 4 in het basisparcours, wat Gerco Schröder vier strafpunten opleverde.

Uitslag

Bron: Horses.nl