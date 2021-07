Gaudiano en Carlotta winnen opnieuw, Van der Vleuten vijfde

De 5* 1,45m-rubrieken in Monte Carlo worden door Emanuele Gaudiano en zijn twaalfjarige merrie Carlotta (v. Chaccomo) gedomineerd. De Italiaan pakte gisteren zijn tweede zege, hij won met ruim verschil de Tabel A direct op tijd. Voor Eric van der Vleuten was er een vijfde plek met Dreamland (v. Sunday de Riverland). Jur Vrieling werd op de KWPN-hengst Etoulon VDL (v. Toulon) achtste.

Eergisteren was het een nipte overwinning voor Emanuele Gaudiano in de 1,45m Twee Fasen proef. Nu overtuigde hij met de merrie Carlotta door met bijna drie seconden voorsprong te winnen van Gilles Thomas en Feromas van Beek Z (v. Fantomas de Muze). De Italiaan klokte 50,30 seconden, de Belg deed er 53,21 seconden over. Derde werd Nayel Nassar met Oaks Redwood (v. ASB Conquistador) in 54,95 seconden.

Van der Vleuten en Vrieling opnieuw in de prijzen

Eric van der Vleuten was de tienjarige Dreamland de langzaamste foutloze combinatie. Hij werd met zijn tijd van 61,49 seconden vijfde. Een mooi resultaat voor het duo die nog niet lang een combinatie vormt. Een dag eerder was Van der Vleuten nog twaalfde. Jur Vrieling kreeg met de KWPN-hengst Etoulon VDL een balkje. Maar zijn snelle tijd van 54,16 seconden leverde Vrieling de achtste plaats op. Een plek lager dan de dag ervoor toen het paar foutloos bleef en zevende werd.

Klik hier voor de uitslag.