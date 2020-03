Gaudiano: ‘Ik heb geluk met mijn paarden’

Emanuele Gaudiano stond achtste op de ranglijst voor de Wereldbeker dit jaar, maar kon helaas geen poging doen om de cup te winnen. De finale in Las Vegas, die in april zou plaatsvinden, is afgelast als gevolg van de corona-crisis. De FEI sprak met de Italiaanse springruiter over zijn seizoen en zijn ambities.

Emanuele Gaudiano had een topseizoen. Hij eindigde in maar liefst vier Wereldbekeretappes in de top 5 en werd voor het tweede jaar achtereen tweede in La Coruña met zijn toppaard Chalou (v. Chacco-Blue). “Het was fijn dat het aan het begin van het seizoen al zo goed ging in Verona” vertelt Gaudiano. “Ik vind het fantastisch om voor Italiaans publiek te rijden.”

Individuele kwalificatie voor Tokio

“Het was echt een teleurstelling dat we geen Olympische kwalificatie haalden met het Italiaanse team, maar gelukkig lukte het wel om me individueel te kwalificeren” vertelt de Italiaan. “Chalou is in geweldige vorm en dat is natuurlijk het belangrijkste. Hij is een fantastisch paard, heel voorzichtig en we verbeteren nog steeds.”

Met Caspar naar Vegas

Hoewel Chalou zijn toppaard is, zou Gaudiano zijn oude vriend Caspar (v. Berlin) meegenomen hebben naar Vegas. Met dit paard reed hij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016.

“Ik ben heel tevreden over al mijn paarden. Ik zou Chalou niet meegenomen hebben naar de Wereldbekerfinale, want de ring daar is te klein voor hem. Bovendien zijn we met het oog op Tokio aan het trainen op outdoorwedstrijden. Ik heb geluk dat ik een aantal goede paarden heb en ben erg positief over hoe ze zich ontwikkelen” vertelt Gaudiano.

Bron: FEI / Facebook / Horses.nl