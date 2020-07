Gaudiano snelste in 1,50m, Houtzager in de top tien

De zaterdag in Saint Tropez sloot af met een 1,50m-proef direct op tijd. Emanuele Gaudiano was met pas zevenjarige Nikolaj de Music (v. Kannan) de snelste. De Italiaan bleef Marcus Ehning en Cristy (v. Canturo) nipt voor. Marc Houtzager sprong met Sterrehof's Edinus (v. Padinus) naar een achtste plek.

Een groep van 22 ruiters ging van start in de 4* 1,50-rubriek direct op tijd. Meestal zorgt Emanuele Gaudiano voor snelle ritten en dat deed hij ook ditmaal met de nog jonge, talentvolle Nikolaj de Music. Met de zoon van Kannan had de Italiaan zich al eerder in de prijzen gereden en nu ging hij er vandoor met de winst. Gaudiano had 67,79 seconden op de klokken gezet, 0,23 seconden sneller dan Marcus Ehning en Cristy.

Marc Houtzager had met Carla Euvermans fokproduct Sterrehof’s Edinus een mooie foutloze ronde gesprongen. Zijn tijd van 73,68 seconden blekk goed voor een achtste plaats. Harrie Smolders sprong met Une de l’Othain (v. Conterno Grande) naar de vijfde tijd, maar door een springfout duikelde het paar naar een dertiende plaats, net buiten de prijzen.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl