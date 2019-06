Gaudiano snelt Guerdat en Evita voorbij in Longines Speed Challenge

Gisteravond stond in Lausanne de Longines Speed Challenge op het programma, naar zeggen dé snelste rubriek ter wereld. In het jacht-parcours telt een gevallen balk als twee strafseconden, en dus is snelheid de belangrijkste factor. Het was Emanuele Gaudiano die in Lausanne met de razendsnelle Carlotta (v.Chaccomo) de winst voor de neus wegkaapte van Steve Guerdat en KWPN'er Evita (v.Canturano).

Gaudiano stevende met Carlotta af op een razendsnelle tijd van 59,04 seconden toen een balk onderweg roet in het eten leek te gooien. De snelheid die de Italiaan het gehele parcours aanhield, bleek uiteindelijk toch genoeg. Met een tijd van 61,04 ging Gaudiano er met de 33.000 euro vandoor.

Top drie

Steve Guerdat rekende voor deze proef op de snelle merrie Evita. De Canturano-merrie sprong voorheen op 1,60m niveau met Kevin Jochems. Sinds april dit jaar is Evita onder het zadel van Guerdat en vorige maand werden de twee al vierde in de 1,45m Derby van La Baule. In de Speed Challenge legde de Zwitser net als Gaudiano ook een balk in het zand en kwam door de finish in een tijd van 60,16. Met de twee strafseconden erbij belandden Guerdat en Evita met 62,16 op een tweede plaats. Philippe Rozier stond met Cristallo A LM (v.Casall) maar kort aan de leiding, en moest op het laatst Gaudiano en Guerdat voor zich dulden in de prijsuitreiking.

Bekijk hieronder de ronde van Emanuele Gaudiano:

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Facebook/Horses.nl