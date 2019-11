Gaudiano snoept 1.50m overwinning in 5* Lyon weg voor Mansur en Mourier

In de 1.50m rubriek van vanochtend zorgde Emanuele Gaudiano voor een van de schaarse buitenlandse overwinningen in Lyon. Naast Gaudiano lukte alleen Scott Brash het tot nu toe om de Fransen van de overwinning te houden in de 5* wedstrijd. Gaudiano was op dreef vanochtend, reed razendsnel in het 1.50m direct op tijd parcours en hield Yuri Mansur en Jean Luc Mourier op achterstand.

Gaudiano startte met Kingston van het Eikenhof (v.Epleaser) en pakte halverwege het deelnemersveld de leiding in de wedstrijd met een supersnelle tijd van 56.86 seconden. Hier beet de concurrentie zich op stuk en dat betekende dat de Italiaan er vandoor ging met de 6250 euro. Yuri Mansur kwam nog het dichtst in de buurt. De Braziliaan stuurde zijn KWPN’er Everglade (v.Clinton) rond in 57.99 en moest met meer dan een seconde verschil genoegen nemen met de tweede prijs. Jean Luc Mourier zorgde ervoor dat de Franse driekleur toch op het podium eindigde. De Fransman had als allerlaatste starter alle kans om Gaudiano van de winst te houden. Mourier klokte met Captain Keen (v.Cornet Obolensky) 59.38 en eindigde als derde.

