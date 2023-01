Gaudiano wint 1.50m Amsterdam, Vrieling derde en Kim Emmen vierde

Voorafgaand aan de Wereldbeker van Amsterdam werd er een CSI5* 1.50m rubriek gesprongen. Nederland was goed vertegenwoordigd: in de 13-koppige barrage mochten zes Nederlandse combinaties van start. Tegen Emanuele Gaudiano was geen kruid gewassen maar Jur Vrieling en Kim Emmen reden wel naar een derde en vierde plaats.

Een selectief 1.50m parcours leverde mooie sport op in Amsterdam. In totaal mochten 13 van de 41 combinaties terug komen voor de barrage. Aurelia Loser beet met haar Meibloem Vd Donkhoeve (v. Diamant de Semilly) de spits af en reed een solide foutloze ronde in 32.98 seconden. Marlon Modolo Zanotelli reed Comthago Vdl (v. Comme Il Faut) overtuigend foutloos rond in het basisparcours. Het 1.50m debuut werd afgesloten met een foutje in de barrage maar al met al een knappe ronde.

Smolders, Gaudiano en Alvarez Azna

Harrie Smolders en de 15-jarige Dolinn (v. Cardento) mochten voor Nederland de spits afbijten. Smolders reed in de eerste lijn een galopsprong meer maar maakte dit goed met de strakke wendingen. De ene galopsprong extra zorgde er wel voor dat ze net niet aan de tijd van 30.39 seconden gereden door Eduardo Alvarez Aznar en D’orient Batilly (v. Numero Uno) kwamen. Emanuele Gaudiano kent een uitstekend concours en pakte al snel de leiding over van de Spanjaard. In het zadel van Chaccobeto (v. Chacco-Blue) klokte de Italiaan de winnende tijd van 28.56 seconden.

‘Niet teveel nadenken’

“Harrie Smolders was voor mij, en die ging snel genoeg rond, dus zei ik tegen mijn paard: we moeten alles geven!” aldus winaar Gaudiano na afloop. “Dit was de eerste keer dat ik Chaccobeto 1.50 m startte. Maar het is dan ook een heel goed paard dat door Paul Schockemöhle super gefokt is voor dit werk. Wat is Gaudiono’s tip om zo snel te zijn? De Italiaan moet lachen om de vraag, maar heeft het antwoord panklaar: “Op gevoel naar voren rijden en niet teveel nadenken.”

Debuut Dubbeldam en Investment

Ook Jeroen Dubbeldam maakte vandaag met Investment (v. Kannan) zijn 1.50m debuut. Kwaliteit heeft de hengst zeker maar zo snel als Gaudiano’s Chaccobeto waren ze nog niet. Een kleine hapering richting de laatste en het verliezen van zijn beugel zorgde voor een balk op de laatste hindernis. De dappere poging resulteerde in vier strafpunten en een tijd van 29.98 seconden.

Vrieling en Emmen

Jur Vrieling reed een barrage uit het boekje maar kwam veertienhonderdste te kort om om de eerste plaats te pakken. In het zadel van Griffin Van De Heffinck (v. Castelino van de Helle) reed Vrieling nergens een meter te veel wat resulteerde in de derde tijd van 28.96 seconden. Phillip Weishaupt en Just Be Gentle (v. Tyson) reden zich nog naar de tweede plaats. Kim Emmen en Delvaux (v. Chacco-Blue) werden uiteindelijk vierde.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Jumping Amsterdam