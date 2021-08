GCL Valkenswaard: Smolders’ team derde, Morsink wint individueel

Een fantastisch resultaat voor Gerben Morsink en de zelfgefokte Navarone Z (v. Nabab de Reve) in de kwalificatie voor de Global Champions Tour zaterdagmiddag. Morsink en zijn zwarte bevestigen hun uitstekende vorm van de afgelopen weken door de 1m55 rubriek direct op tijd op naam te schrijven. Ook Johnny Pals komt foutloos en snel door het lastige parcours. Met Charley (v. Calido I) wordt hij knap vierde.

Morsink moest er wel aan rijden, zeker in het tweede gedeelte. Maar uiteindelijk was het resultaat fantastisch en de Nederlander kwam met een grote glimlach over de finish. Op dat moment vooral blij met zijn foutloze ronde en kwalificatie voor de GP, hij was één van de eerste starters. Pas veel later bleek zijn 72,53 seconden ook nog eens het beste resultaat.

Rijkgedoteerd

De 1m55 rubriek is niet alleen een fijn-gedoteerde rubriek voor individuele starters zoals Morsink, die 23.750 euro verdiende. Het is ook de tweede omloop van de teamwedstrijd van de Global Champions League. De beste 35 combinaties uit het individuele klassement gaan bovendien naar de Global Champions Tour GP later vanmiddag.

Teamwedstrijd voor London Knights

De laatste vier teams aan de start zaterdag, hadden allemaal nul strafpunten meegenomen uit de eerste ronde van vrijdag. Bij de andere teams werden in totaal behoorlijk wat fouten gemaakt in het technische parcours van Ulliano Vezzani, waar ook een paar visuele uitdagingen in zaten voor de paarden. Philipp Weisshaupt ging op een snelle foutloze ronde af, maar zag de laatste oxer sneuvelen. Zijn teamgenoot Kukuk deed het met zijn Olympiade paard Mumbai (v. Diamant de Semilly) rustig aan en bleef wel foutloos. Hij was pas de derde teamruiter die foutloos bleef in deze rubriek (de andere waren individuele starters). Vier strafpunten voor de Berlin Eagles. Die moesten afwachten wat de rest ging doen.

Penelope Leprevost reed met Verite un Prince (v. Number One Uno Prince) pas voor tweede keer GCL-proef. Zij was van paard gewisseld t.o.v. gisteren. De merrie spong heel goed, maar kreeg een springfout in de lijn naar de lastige combinatie. Het duo was wel heel snel. Dat gaf haar temagenoot Harrie Smolders de gelegenheid om de tijd te nemen voor een foutloze ronde. Monaco (v. Cassini) ziet er goed uit maar raakt toch een steilsprong in het laatste gedeelte. Smolders was gelukkig niet langzaam en de acht fouten totaal geven in combinatie met de snelle tijd nog kans op een podiumplek.

Dan komt de Zweed Douglas Lindelow met de hete Cheldon (v. Chacco blue) de baan in. Hij houdt de schade beperkt, met vier strafpunten door een pech-teentje tegen de paarse oxer. Hij baalt er wel duidelijk van. Teamgenoot Olivier Philippaerts blijft foutloos met Le Blue Diamond v’t Ruytershof (v. Plot Blue). Daarmee zitten de London Knights aan de leiding, met alleen New York empire nog te gaan.

Spencer Smith en zijn topmerrie Quibelle (v. Quaid) moesten als eerste, maar raakten al vroeg een balk. De Amerikaan versnelde maar nam ook weer niet al te veel risico. Een grote rammel halverwege volgt, maar de stand bleef vier strafpunten. Laatste starter was de Ier Denis Lynch met de fenomenale GC Chopin’s Bushi (v. Contendro I) die in grootse stijl door de lastige combinatie komt, maar daarna alsnog een balk liet vallen. De tijd is te lang voor een podiumplaats, ze worden vierde. London Knights winnen, Berlin Eagles tweede en de Paris Panthers met Smolders derde. Dat team klimt naar de derde plaats in de ranking, Valkenswaard United houdt nog net de leiding vast voor de Shanghai Swans.

Zes Nederlanders naar GCT

De eerste Nederlander in de baan vanmiddag was Leopold van Asten met Elegant Hero Z (v. Echo van ’t Spieveld). Direct op eerste stuk al in de problemen in het technische parcours, met een touché en een balk op de eerste combinatie. Daarna gaat het goed. Het is genoeg voor kwalificatie later vandaag. Dat Van Asten niet de enige was die last heeft met het parcours, bleek in de rest van de wedstrijd. Slechts zeven van de 46 deelnemers kwamen foutloos aan de streep. Ook Kevin Jochems en Turbo Z (v. Thunder vd Zuuthoeve) kwamen met vier strafpunten over de finish na een balk met de achterbenen op de grote oxer 8. Zij mogen ook naar de GCT. Sanne Thijssen kreeg met Con Quidam (v. Quinar) een pechbalk nadat ze zelf met haar been een balk raakte op de grote steil in eerst gedeelte. Ze versnelde en het werd wat spannend op de paarse combinatie, maar haar snelle vierfouter was ook genoeg voor GP-kwalificatie. Ook Marc Houtzager rijdt naar vier strafpunten en een GP-ticket, met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel).

Uitslag individueel

Uitslag teams

Team Ranking GCL 2021