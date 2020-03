GCT Doha: Daniel Deusser naar winst in 1.55m rubriek

Nadat Daniel Deusser en Pieter Devos donderdagavond met hun team, de St. Tropez Pirates, de eerste wedstrijd van de Global Champions League wisten te winnen eindigden de ruiters vrijdagavond in de hoofdrubriek ook als nummers één en twee op het podium van de Longines Global Champions Tour van Doha, Qatar.

Na een foutloze basisronde wisten Deusser en Devos, zowel als 5 andere combinaties zich te plaatsen voor de barrage in de 1.55m rubriek. Devos leek in barrage goed op weg met zijn 16-jarige ruin Espoir (Surcour de Revel x Laudanum xx), maar in een snelle ronde van 37.90 seconden viel daarbij ook een balk uit de lepels, en eindigden met vier strafpunten op de tweede plaats.

Deusser als enige foutloos

Bij Stephex-ruiter Daniel Deusser lukte het wel om de barrage foutloos af te leggen. Hij was in 40.54 seconden zeker niet de snelste, maar hij slaagde er met de 10-jarige merrie Kiana van het Herdershof (Toulon x Lys de Darmen) wel als enige in om een foutloze barrage af te leggen waardoor de overwinning een feit was. De britste Scott Brash moest zich genoegen doen met de derde plek. In het zadel van de 11-jarige Hello Shelby (Stolzenberg x For Pleasure) bereiken de combinatie in 39.67 seconden de finishlijn. De best geplaatste Nederlander was Jur Vrieling met de Plot Blue-zoon Fiumicino van de Kalevallei (mv. Nabab de Reve) die in het basisparcours 4 strafpunten noteerde, en op een veertiende plaats eindigden.

Goed in vorm

Deusser na zijn overwinning: “In de eerste ronde maakte de triple het erg moeilijk en in de barrage waren er niet veel foutloos. Mijn paard is een erg voorzichtig en heeft heel veel respect voor het hout. We zijn gisteren goed begonnen en ik ben vandaag goed in vorm en ik hoop morgen hetzelfde te doen ”.

Uitslag

Bron: Globalchampionstour