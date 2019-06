GCT Monaco: Razendsnelle Epaillard oppermachtig in eerste ronde

Julien Epaillard kwam donderdag in Monaco als beste uit de bus in de individuele strijd in de Global Champions League van Monaco. Epaillard zette Constant van Paesschen en Evelina Tovek op achterstand. Beste Nederlander in de proef was Maikel van der Vleuten die bij de beste 12 eindigde.

Epaillard stuurde zijn toppaard Usual Suspect d’Auge (v.Jarnac) razendsnel en feilloos rond in de 1,50m/1,55m rubriek. Een foutloze ronde in 64,38 bezorgde de Fransman de overwinning. Van Paesschen moest bijna zeven seconden toegeven op Epaillard. De Belg kwam met Verdi Treize (v.Diamant de Semilly) binnen in 71,20 en mocht als tweede opstellen.

Maikel van der Vleuten

Evelina Tovek en Winnetou de la Hamente Z (v.Winningmood) tekenden voor een derde plaats. Met een foutloze ronde in 73,47 mocht de Zweedse de derde trede van het podium bestijgen. Maikel van der Vleuten moest met Beauville Z (v.Bustique) vier strafpunten noteren in een tijd van 71,68 en werd daarmee nog elfde in de rubriek.

Scandinavian Vikings

In de teamstrijd kwam de leiding in de eerste ronde in handen van de Scandinavian Vikings. Teamleden Evelina Tovek en Geir Gulliksen hielden als enige beiden de lei schoon en pakten zo de eerste manche in de League-strijd. De Monaco Aces (Laura Kraut en Marlon Modolo Zanotelli) werden tweede voor het team Chantilly Pegasus (Constant van Paesschen en Rene Lopez), die de top drie compleet maakte. Vanavond is de tweede manche van de League-competitie over een hoogte van 1,55m/1,60m.

Bekijk hier de rit van Julien Epaillard en Usual Suspect d’Auge:

Bron: Global Champions Tour Facebook/Horses.nl