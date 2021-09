GCT Rome voor Malin Baryard-Johnsson, Smolders derde

Vorige week was er geen barrage in de GCT van Hamburg, deze week waren er wel elf starters in de finale. In beide gevallen deed Harrie Smolders goed mee. Vorige week werd hij eerste, vandaag derde. De winst in Rome was voor de Zweedse Malin Baryard-Johnsson met haar gouden teampaard van Tokio: H&M Indiana (v. Kashmir van het Schuttershof). Eerder vandaag won ze samen met Christian Ahlmann ook al de Global Champions League. De Duitser moest achter Baryard-Johnsson genoegen nemen met de tweede plaats in de GP.

“Indiana is volgens mij momenteel het beste paard van de wereld. Wat een dag, ik ben echt ‘on top of the world’. Als ik het goed doe dan kan ze heel snel zijn voor me, maar soms moet ik echt goed sturen. Vandaag was ze zo fijn bij me, ik kreeg een perfecte barrage. En het is echt heel fijn om weer voor een voltallig publiek te springen!” vertelt de Zweedse na afloop.

Robert valt aan

Maar liefst elf barragecombinaties mochten door naar de finale van de Global Champions Tour van Rome. Bij het begin van de barrage begon het te stortregenen in de Italiaanse hoofdstad. Olivier Robert gaat er desalniettemin vol voor met Vangog du Mas Garnier (v. Cornet Obolensky). Hij jaagt op de leiding in het GCT-klassement 2021. Daarvoor moet de Fransman, die tweede staat, minstens vierde worden. Robert gaat hard, maar er valt een balk halverwege. Het lijkt wel erg snel in 38,18 seconden. Tweede starter Henrik von Eckermann is foutloos met King Edward (v. Edward 28), al is het inderdaad iets langzamer: 38,63 seconden. Derde starter Abdel Saïd is in het eerste deel wat langzamer dan de Zweed, maar maakt dat ruimschoots goed in het tweede gedeelte: naar de leiding met Bandit Savoie (v. Qlassic Bois Margot) dankzij een foutloos rondje in 38,09 seconden. De Egyptenaar komt sinds deze week voor België uit.

Baryard-Johnsson naar de leiding

Het is inmiddels weer redelijk droog en Michael Pender neemt alle risico, maar zijn tweede rollback is té krap en er valt een balk. De Ier is razendsnel met HHS Calais, hij rijdt er dik twee seconden af en komt in 36,31 binnen. Malin Baryard-Johnsson heeft ook gezien hoe snel het kan. De Zweedse stuurt haar 13-jarige BWP-merrie feilloos door het parcours en komt binnen in 36,74 seconden. De Zweedse neemt de leiding over.

Mooie ronde voor Vrieling

Jur Vrieling heeft een jong paard en neemt niet het laatste risico. De Nederlander stuurt zijn Long John Silver (v. Lasino) rustig door het barrageparcours. Een foutloze ronde in 47,40 seconden en een tevreden ruiter, die pas enkele maanden een combinatie is met de ruim springende schimmel. Vervolgens zijn er twee balken voor Shane Breene. Evelina Tovek blijft foutloos, maar moet Winnetou de la Hamente Z (v. Winning Mood) iets corrigeren om voorzichtig te kunnen blijven en finisht in 40,41 seconden. Dat blijkt uiteindelijk goed voor plaats zes. Vrieling wordt zevende.

Ahlmann redt het net niet

Ook Sameh El Dahan zien we vandaag met een nieuwe vlag op zijn sjabrakje. Hij rijdt inmiddels voor Groot Brittannië. Met WKD Aimez Moi krijgt hij een balkje halverwege, in een zeer snelle tijd van 36,69 seconden. Christian Ahlmann heeft ook een negenjarige bij zich. Mandato van de Neerheide (v. Emerald) is zeer snel in het begin dankzij een mooie rollback naar de combinatie. De Duitser zet flink aan op de laatste lijn: zijn foutloze finish in 37,82 seconden brengt hem naar de tweede plaats.

Smolders derde

Harrie Smolders is met Monaco (v. Cassini II) de laatste starter. Na een zeer soepele basisronde moet Smolders in de barrage zijn paard even laten wachten op de combinatie. Dat kost net te veel tijd voor de winst, maar het duo gaat naar de derde tijd dankzij een geweldige laatste lijn. Smolders won vorige week de GCT van Hamburg met Une de l’Othain, nadat hij als enige de basisomloop zonder strafpunten wist door te komen. Hetgeen misschien verklaart dat er deze week wel weer vrij veel combinaties naar de barrage kwamen.



Overige Nederlanders

De basisomloop was niet zo makkelijk als het misschien leek met die elf barragisten, want acht combinaties komen niet eens aan het einde. De meeste daarvan houden er halverwege mee op, daaronder ook Johnny Pals en Charlie. Laatste starter in de basisomloop is Kevin Staut, die eerder die middag de GCL-rubriek heeft gewonnen. Hij valt van zijn jonge paard in de combinatie. De Fransman en zijn rijdier lijken verder ongeschonden. Maikel van der Vleuten heeft Beauville gezadeld voor de GCT en de ruin moet even flink stretchen op de combinatie. Even later valt een balk op de een-na-laatste hindernis: een wateroverbouwe steilsprong. Van der Vleuten is de snelste vierfouter en klasseert zich net op plaats twaalf. Bart Bles en Comme-Laude W zien drie balken vallen. Met nog drie wedstrijden te gaan in de Global Champions tour 2021 staat Bles tiende, Smolders is twaalfde.

Uitslag

Klassement GCT 2021

Bron: Horses.nl