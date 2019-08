Gebroeders Porter: Lucas troeft Wilton af in GP Donaueschingen

De pupillen van Jeroen Dubbeldam, Wilton en Lucas Porter, streden in Donaueschingen samen met negen concullega's om de overwinning in de 1,60m Grand Prix. Het was uiteindelijk de jongste broer Lucas die aan het langste eind trok.

Elf combinaties wisten in het hoofdnummer van Donaueschingen de barrage te bereiken. Wilton Porter stond met Caletto Cabana (v.Cassini I) geruime tijd aan de leiding met een tijd van 36,09. Hoewel een aantal concurrenten onder de tijd van de Amerikaan doken, viel er steeds een balk in het gras. Wilton behield de leiding.

Razendsnelle Lucas

De jongste Porter telg wist dat zijn broer Wilton met 36,09 een snelle tijd neergezet had en wist wat hem te doen stond. De 21-jarige Lucas dook met C Hunter (v.Cassini II) bijna een seconde onder de tijd van zijn 25-jarige broer. Er verscheen een brede lach op zijn gezicht en een vinger in de lucht toen Lucas op het scorebord keek en er 35,11 stond. Lucas Porter mocht de hoofdprijs van 22.000 euro in ontvangst nemen en Wilton eindigde als tweede. De Braziliaan Francisco José Mesquita Musa werd derde met Catch Me Imperio Egipcio (v.Contagio) voor Hans Dieter Dreher (Prinz) en Felix Haßmann (Cayenne WZ) die vierde en vijfde werden.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl