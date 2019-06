Gebroeders Rozier vechten om de winst in 1,55m Lausanne

In Lausanne stond gisterenavond de Ville de Lausanne Trophy op het programma en het waren de Franse broers Philippe en Thierry Rozier die de dienst uitmaakten in de proef. In de 1,55m rubriek met barrage bezetten de twee de eerste twee plaatsen van het podium en verwezen Alain Jufer naar de derde trede.

Tien van de 45 deelnemers behaalden de barrage. Philippe zette met Rahotep de Toscane (v.Quidam de Revel) als vierde starter de snelste en winnende tijd neer. De twee, winnaars van team goud op de Olympische spelen in Rio, klokten een ronde van 40,94 seconden en bestegen de hoogste trede van het podium. Aan World of Showjumping vertelde Philippe: “Dit is een heel speciale overwinning voor mij, aangezien Rahotep de Toscane weer terug is na een moeilijk anderhalf jaar door een blessure.” Dit is sinds 2017 weer de eerste wedstrijd op 5* niveau voor het duo.

Thierry op twee

Drie combinaties na Philippe betrad zijn broer Thierry de ring. Met Venezia d’Ecaussinnes (v.Kashmir van Schuttershof) finishte de Fransman in 41,25 en moest in zijn oudere broer zijn meerdere erkennen. Thierry gunt het zijn broer wel: “We houden het graag in de familie.” Het is voor het eerst dat de twee samen in een internationale prijsuitreiking rijden. Alain Jufer had als laatste starter nog een kans er met de overwinning vandoor te gaan. De Zwitser en Cornet MM (v.Cornet Obolensky) kwamen met 41,56 tekort en moesten genoegen nemen met een derde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl/World of Showjumping