Gedeelde derde plaats in landenwedstrijd Hagen voor Nederlandse Children

Het Nederlandse Children team heeft op zondag in de landenwedstrijd van Hagen een sterk staaltje rijden laten zien. Het team kwam om gelijke hoogte met Duitsland en deelde de derde plaats. De winst in de landenwedstrijd werd door België en Ierland uitgevochten in een barrage waarna België er met de winst vandoor ging.

Het Nederlandse team bestond uit Yoni van Santvoort (Bulavsco, 4-4), Daan Adams (Cherokee, 0-4), Britt Schaper (In The Air, 4-0) en Jersey Kuijpers (Jk Horsetrucks Quanta Questa, 0-0). De Nederlanders hielden de totaal score op acht strafpunten en bleven hiermee op hetzelfde aantal steken als Duitsland. Dit resulteerde in een mooie gedeelde derde plaats.

Top drie

Zowel België als Ierland hielden de totaalscore op nul strafpunten en moesten daarom in een barrage uitvechten wie de landenwedstrijd in het Duitse Hagen op naam mochten zetten. Alle vier de combinaties van beide teams verschenen opnieuw aan de start en het was team België dat de sterkste prestatie neerzette. België won voor Ierland, en Duitsland en Nederland maakten de top drie compleet.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl