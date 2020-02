Geen Doha voor Pius Schwizer door mankement aan paspoort

"Dit was een week met onverwachte gebeurtenissen", schreef Pius Schwizer gisteren op social media. De Zwitserse springruiter stond op het vliegveld om naar Doha te reizen, maar zijn paspoort werd bij de douane geweigerd door een gescheurde pagina. Ook pogingen om met een voorlopig paspoort verder te reizen, werden geweigerd. Voor Schwizer betekende dit een onverwacht vrij weekend.

Pius Schwizer zou de komende dagen rijden op het 5* concours in Doha. Zijn twee paarden Quatro Rubin (v. Quintender) en Cortney Cox (v. Carlo) waren al in Qatar aangekomen. De springruiter schreef op Facebook dat hij Daniel Deusser bereid heeft gevonden om de paarden door te trainen. Voor volgende week is het gedoe met zijn paspoort opgelost, zodat Schwizer wel op de Global Champions Tour aan de start kan verschijnen.

Voor de komende dagen is de Zwitser noodgedwongen thuis. “Maar nu kan ik thuis werken met de toekomstige talenten”, aldus Schwizer.

Bron Studforlife.com