Geen grappen: Turchetto met KWPN’ers bovenaan in Villamoura

Italiaan Roberto Turchetto is ongetwijfeld blij met zijn Nederlandse springpaarden. Hij won de twee belangrijkste rubrieken in Villamoura vandaag. Met de vijftienjarige merrie Adare (v. Royal Bravour) reed hij naar de winst in de Tabel A direct op tijd over 1m 40. En met Grappenmaker (v. Eldorado van de Zeshoek) won de Italiaan het 1m40 met barrage.