Geen nationale concoursen in Spanje vanwege uitbraak EHV-1

Afgelopen zondag werd het CES in Valencia stilgelegd, omdat meerdere paarden ziekteverschijnselen vertoonden die overeenkwamen met de symptomen van het EHV1-virus. Op het concoursterrein werden verschillende maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. De Spaanse bond heeft nu besloten nationale wedstrijden te cancelen. Internationale wedstrijden gaan gewoon door.

Tot het einde van de maand zijn er geen nationale wedstrijden in Spanje om verdere besmettingen te voorkomen. Maar de internationale evenementen mogen gewoon doorgaan. Die organisatoren hebben alle maatregelen genomen die nodig zijn.

Nederlandse ruiters in Spanje

Een deel van de Nederlandse ruiters is nog in Spanje, anderen zijn weer thuis. De internationale paardensportbond FEI heeft direct maatregelen genomen. De paarden die aanwezig waren mogen niet op wedstrijd uitkomen tot dat vaststaat dat het veilig is. Alle Nederlandse deelnemers die aanwezig waren of zijn, hebben inmiddels contact gehad met prof. Dr Marianne Sloet. Zij heeft de ruiters geïnstrueerd over wat te doen. Alle paarden die in Spanje zijn of waren staan in verplichte isolatie en worden goed in de gaten gehouden.

Bron: Global Caballos/KNHS