Geen voorbij komen aan McLain Ward in Welcome Stake

Razend snel was McLain Ward met Contagious (v. Contagio) in de Welcome Stake in Tryon gisteravond. De Amerikaan won de proef met ruim negen seconden verschil op Amanda Derbyshire die met Cornwall BH (v. Con Air) tweede werd. "Hij is weer helemaal terug op niveau", aldus Ward die zijn paard prees. Contagious was een tijd geblesseerd geweest.