Geerink, Beerse en Schuttert doen goede zaken in Polen

Sander Geerink, Kevin Beerse en Hendrik-Jan Schuttert doen het goed op Poolse bodem. In Poznan pakten alle drie de heren gisteren en vandaag al wat prijzen mee.

In de 1,40m rubriek op vrijdag pakte Sander met Pandora (v.Perigueux) een achtste plaats. De winst in de rubriek kwam op naam van de Turk Omer Karaevli en Gotham City PL (v.Filou de Muze). In de 1.50m Big Tour Longines Ranking proef gisteren eindigde Kevin met Camelot (v.Harley) op een mooie zesde plaats. Ook deze rubriek viel in handen van de Turk Karaevli met Cheston de la Pomme d’Or Z (v.Chippendale Z). Hendrik-Jan kreeg met Expensive (v.Unaniem) een fout in de barrage en werd nog 12e in de proef.

Succes op zaterdag

De 1,40m rubriek op zaterdag viel net als vrijdag in handen van de razendsnelle Karaevli en Gotham City PL. De Turk was meer dan drieënhalve seconde sneller dan de nummer twee. Die nummer twee was Sander Geerink met Pandora. In de Big Tour 1,45m proef met barrage van vandaag won de Italiaan Juan Carlos Garcia in het zadel van de KWPN’er Zilver (v.Clinton), een fokproduct van de Gebr. Bosch uit Luttenberg. Schuttert viel door een fout in de barrage met Balboa HS (v.Tygo) terug naar een achtste plaats.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl