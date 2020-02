Geerink vliegt naar derde plaats in 1m40 Gent

Met Flying Echo (v. Zento) finishte Vincent Geerink op 1/100 seconde achter Belg Christophe Vanderhasselt met Pikap de Muze Z (v. Ponsee V) en pakte de derde plaats in het 1m40 in Gent. Diens landgenoot Gilles Tomas won de wedstrijd met een foutloze barrage in 27,26 seconden, hetgeen dik anderhalve seconde sneller was dan Vanderhasselt en Geerink. Hij reed op Futricia van Beek (v. Diarado).