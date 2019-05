Geertje van Aarle wint in Zuidwolde

In de rijstijlwedstrijd, gehouden op het terrein van CH De Wolden in Zuidwolde, is Geertje van Aarle met Kaspar van Orchid's (v. Kanshebber) aan kop geëindigd. Jack Ansems trad op als jurylid van de wedstrijd: "Aan de kopgroep kon ik mooie cijfers kwijt."