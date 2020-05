Geir Gulliksen gast in Insider @Home: ‘De Whitakers noemden mij Jimmy’

In de serie de Insider @Home van Global Champions TV is deze week Geir Gulliksen te gast. In de eerste aflevering geeft de populaire kampioen van Noorwegen en GCL Scandinavian Vikings Team eigenaar Geir Gulliksen een fascinerend inzicht in hoe hij als teameigenaar en manager samen met zijn toprijders strategische beslissingen neemt en hoe hij aan de bijnaam Jimmy komt.

Geir Gulliksen wordt ook vaak aangekondigd als Jimmy, vooral op de concoursen Groot Brittannië. Aan Frederik De Backer vertelt de Noor hoe hij aan die naam komt. “In Noorwegen noemt iedereen mij Geir, maar toen ik in 1979 bij de Whitakers werkte, kon de vader van John en Michael mijn naam niet uitspreken. Toen zei hij ik noem je Jimmy en dat is daar altijd zo gebleven. Als ik bijvoorbeeld naar Olympia gaat wordt ik nog steeds met Jimmy Gilliksen aangekondigd. Dat vind ik niet erg, ik luister naar beide namen.”

Verder vertelt Gulliksen over zijn GCL team Scandinavian Vikings, hoe het team is begonnen en zijn werk als teammanager en -ruiter. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de successen die het team het afgelopen jaar had.

Gisteren was het tweede deel, ‘In The Saddle’. Hierin vertelt Geir Gulliksen over de GCL-wedstrijd in Monaco 2019, over zijn ronde en de ervaring van zijn team in Monaco. Gulliksen bleef dubbel nul met VDL Groep Quatro (v. Quaprice Bois Margot). Hij geeft inzicht in hun tactieken, zijn gedachten in zijn ronde, en waarom hij denkt dat Monaco zo’n speciale gebeurtenis is.

Bron Global Champions Tour