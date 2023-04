Geir Gulliksen ziet toppaard Grandino H vertrekken

Geir Gulliksen heeft zijn toppaard Equine America Grandino H (Calvino Z x Numero Uno) verkocht. De combinatie maakte vorig jaar nog deel uit van het Noorse WK-team in Herning en behaalde samen vele successen. De schoorsteen moet ook roken en dus zal de 12-jarige hengst zijn carrière voortzetten onder de 21-jarige Olivia Broder.

Naast deelname aan het Wereldkampioenschap springen in Herning wonnen Gulliksen en Grandino H vele nationale Grote Prijzen. Ook internationaal eindigde de combinatie vaak in de top vijf. Zo sprongen ze vorig jaar nog naar de vijfde plaats in de CSI5* Grote Prijs van Doha en werden ze vijfde in de LGCT Grand Prix van Parijs. Voordat Gulliksen de teugels overnam werd de hengst succesvol opgeleid door Niels Kersten.

Bron: WOSJ