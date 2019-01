Gem van de Riloo wint tweede editie Jumpers of the Future

“Dit is de onbetwiste winnaar!”, liet Tal Milstein zich ontvallen vanaf de rug van Gemini CL-zoon Gem van de Riloo nog voordat de ruiter afstapte. “Een compleet paard, met fantastische reflexen, veel vermogen en een top instelling.” Met louter 8,5’en voor techniek, afdruk, vermogen en rijdbaarheid, en een 9 voor zijn aanleg als toekomstig springpaard kwam de schimmelhengst op een totaal van 43 punten uit.

Gem van de Riloo is gefokt en in eigendom van de Belgische Eugène van Loon. De hengst wist de koppositie na het overrijden door Tal Milstein, gevestigd in België met zijn stal, vast te houden en mag zich de winnaar van de tweede editie van Jumpers of the Future noemen. De hengst werd voorgesteld door Renee Meijer.

35 vierjarigen

Bijna 35 net vierjarige springpaarden werden in groepjes van drie voorgesteld aan Tal Milstein. De paarden sprongen vanuit draf een kruisje, gevolgd door een stijltje op één galopsprong en een oxer op drie galopsprongen. De beste vier paarden werden vervolgens door hem overgereden en uiteindelijk geplaatst. De tweede plaats was voor de veelbelovende vos-merrie Prima Donna van ’t Roosakker (v.Comme Il Faut) die sympathiek werd voorgesteld door Mariëlle de Veer. In de eerste ronde ontving deze combinatie 40 punten, met een 8 voor alle onderdelen. Tal Milstein: “Een fijn paard met kwaliteit, ook lijkt zij voldoende vermogen te hebben en beschikt zij over lengte in het lijf.” Prima Donna is in eigendom van V-Stables en gefokt door Marc Kluskens.

Derde en vierde

Met een half punt meer in de eerste ronde, belandde Pikachu van ’t Ruytershof na het overrijden op de derde plaats. “Dit paard heeft ongekend veel vermogen en springt voor een vierjarige al met zo veel kracht , alleen de rijdbaarheid is nog wel een aandachtspunt”, licht Tal Milstein de vos-hengst toe. Deze By Cera D’Ick-zoon is gefokt door Stal ’t Ruytershof, in eigendom van Stal van den Berg en werd voorgesteld door Alice Lazzarine. De stermerrie Katophonie (v.Gullit HBC) werd gereden door Lauri Peeters, en deze combinatie behaalde 40 punten. “Eveneens een fijn paard, waarbij zij ten opzichte van de andere paarden wat moet toegeven op vermogen. Welk paard het uiteindelijk het verst gaat brengen in de sport, dat moet de tijd uitwijzen. Voor deze vier paarden zie ik in ieder geval een mooie sportcarrière weggelegd”, besloot Tal Milstein.

Jumpers of the Future

Vorig jaar werd aan het Vrijspringen Oirschot door Koen Leemans en Willem van Hoof Jumpers of the Future toegevoegd. Een jonge paarden-wedstrijd voor springpaarden die op 1 januari vier jaar oud zijn geworden, en ook deze wedstrijd stevent af op net zo’n succes. “Mensen lijken dit leuk te vinden, vorig jaar hadden we de helft aan deelnemers en dit jaar kregen we er vlot heel veel meer,” vertelt Willem van Hoof enthousiast.Koen Leemans vervolgt: “Waarschijnlijk hebben ruiters gehoord of gezien hoe het vorig jaar is gegaan en zijn enthousiast geraakt om deel te nemen. Om mee te doen moet je toch wel serieus aan de slag met je jonge paard en ruiters werken hier echt naar toe. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de paarden ruim te tijd krijgen om te wennen aan de entourage en de hindernissen. Ieder paard moet zich optimaal kunnen laten zien, zodat iedereen met een goed gevoel naar huis gaat.”

Bron: Persbericht Jumpers of the Future/Horses.nl