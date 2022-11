George Whitaker wint GP Deurne, Joy Lammers beste Nederlandse

In de 2* Grote Prijs van Deurne ging de winst zondagmiddag naar de Britse ruiter George Whitaker met Peanut (v. Barrichello). Daniel Lahmann werd tweede met Monty Python de l'Amitie (v. Emerald). De derde plaats was voor de Duitse Julie Welles en Vins van de Tojopehoeve Z (v. Vagrant).

Van de dertien combinaties die de barrage haalden in Deurne, bleven er slechts vier foutloos. De snelste tijd werd gereden door de Duitse Marie Ligges, die met Corcovado L (v. Cornet Obolensky) zo’n 3,5 seconden sneller was dan winnaar Whitaker. Maar dat ging niet foutloos. Ook Joy Lammers reed een snelle vierfouter met First Boy B.B. (v. Hamlet), zij waren op de zesde plaats de beste Nederlandse combinatie. Ook Ruben Romp met Hanouk V (v. Canabis Z) en Wout-Jan van der Schans met A S Bombay (v. Diamant de Semilly) hadden een balk in de barrage. Zij werden achtste en negende. Ook Leon Thijssen en Google This (v. Spartacus) wist zich te klasseren op plaats elf.

Uitslag

Bron: Horses.nl