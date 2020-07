Gepensioneerde Olympia-winnaar Billy Angelo blijft winnen met steeplechase jockey

William Funnell's Olympia-winnaar Billy Angelo was deed vorige week weer mee met de prijsuitreiking met de Cheltenham Festival-winnende jockey Bridget Skelton. De 17-jarige meervoudige CSI5 * -winnaar heeft zijn internationale carrière op het hoogste niveau achter zich gelaten om te genieten van zijn veteranenjaren en te blijven doen waar hij het meest van houdt.

Professionele steeplechase jockey Bridget, die in 2018 haar eerste Cheltenham Festival-overwinning behaalde in het zadel van de Mohaayed , zei dat ze op zoek was naar iets om plezier mee te hebben in de zomer.”Racen in de zomer is voor mij veel stiller dan in de winter, dus zei ik tegen mijn man Harry, dat ik misschien wel een paard zou willen hebben om plezier mee te hebben en misschien om een beetje mee te springen. Ik wist niet helemaal zeker wat ik wilde, ik dacht misschien aan het omscholen van een gepensioneerd renpaard of zoiets,” vertelt Bridget Skelton.

Geen grap

“Harry vertelde het aan zijn vader ,Nick Skelton, en voor ik het wist, zei Nick:‘ we hebben een paard voor je gevonden! ’” Bridget voegde eraan toe dat ze dacht dat ze een grapje maakten toen ze erachter kwam dat ze het over Billy Angelo hadden. De KWPN-er scoorde met William Funnell overwinningen op Hickstead, Olympia en Horse of the Year Show, evenals talloze topklasseringen op Bolesworth, Liverpool en London GCT.

Leuke ontspanning

‘Hij heeft een mooie uitdrukking op zijn gezicht en het was gewoon de absolute droom om hem te hebben. Het is een leuke ontspanning voor mij, weg van de races wanneer het iets rustiger is. Ik deed vroeger een beetje springen, dus het is een mooie kans om te leren en om daarop terug te komen. ” vertelt Skelton. Het duo won de 1.10m en werd woensdag tweede in de 1.20m op Keysoe.

Bron: Horse&Hound