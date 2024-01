Gerben Morsink: ‘De proef lag mijn paard’

In de eerste kwalificatie wedstrijd voor de finale van de medium tour op het IICH Groningen was het Gerben Morsink die de winst greep. De ruiter uit Enschede snelde met Colina Z (v. C-Ingmar) in het tweede gedeelte van het 1.35m naar de zege in 53,99 seconden. Morsink was zo'n anderhalve seconde sneller dan Sally Hopkinson die even daar voor met Fadograaf (v. Vigaro) tot 55,55 seconden was gekomen en zo genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Voor de sleeppauze reed Albert Zoer met K-Dine (v. Grand Slam) een snelle nul ronde in 56,85 seconde. Na de pauze werd hij door enkele combinaties voorbij gestreefd. Uiteindelijk was het Morsink die met Colina Z als snelste combinatie uit de ring kwam. De man uit Twente kwam tot een tijd van 53.99 seconden. “Ik had het geluk dat ik pas tegen het einde in de ring kwam en vanaf de kant een aantal combinaties heb kunnen bekijken. Daardoor kon ik zien wat de snelle lijnen waren. Ik heb een geweldig paard dat zelf ook geen fouten wil maken. De proef lag mij wel en het paard ook”, lachte Morsink. “Colina Z is een eigen gefokt paard. Hij is nu tien jaar en komt van één van onze beste merries. Ik heb er een geweldig paard aan”, aldus Morsink.

Op de tweede plaats kwam de Engelse Sally Hopkinson met Fadograaf en derde Sytze van Dellen met Kevin (v. F-One USA) in een tijd van 55,86 seconden. Albert Zoer eindige uiteindelijk als zesde.

Twee zeges voor Hilde Veesnstra

Eerder op de dag had de 18-jarige Hilde Veenstra de eer de eerste internationale rubriek in Martiniplaza op haar naam te schrijven. Met de zestienjarige KWPN merrie Daniëlla (v. Vaillant) reed ze de snelste ronde in de small tour over 1.30 m. “Het ging prima. Ik was verbaasd dat ik alleen maar mannen achter mij had bij de prijsuitreiking”, aldus de tevreden amazone. Een rubriek later zegevierde Veenstra opnieuw. De regerend Nederlands Kampioen bij de Junioren kwam in de 1* 1.20m-rubriek tot de winst met haar 19-jarige schimmel After Pleasure Toltien (v. For Pleasure). Een prachtig resultaat, zeker toen bekend werd dat Veenstra met deze schimmel haar laatste wedstrijden in Martiniplaza rijdt. Ze gunt de merrie na het IICH Groningen rust en zal haar niet meer in wedstrijden uitbrengen.

Bron persbericht.