Gerben Morsink derde in 1,50m in Ascona

Gerben Morsink en de twaalfjarige hengst Navarone Z (v. Nabab de Reve) steken in goede vorm. Op het CSI4* in het Zwitserse Ascona kwam het paar gisteren dicht bij de zege in de hoofdrubriek over 1,50m. De Twentse springruiter moest Pius Schwizer met Karel VDB (v. Darco) en Giovanni Consorti op de KWPN'er Garezzo (v. Arezzo VDL) voor laten gaan, het verschil was nog geen seconde.

In de 1,50m-rubriek direct op tijd werd strijd geleverd om de top plaatsen in het klassement. Vroeg in de wedstrijd zette Giovanni Consorti een snelle tijd neer met de tienjarige KWPN’er Garezzo. Op het fokproduct van P. Jansen uit Deest realiseerde de Italiaan een tijd van 63,59 seconden.

Morsink komt een fractie te kort

Halverwege de wedstrijd leek Gerben Morsink die tijd te gaan verbeteren. Met Navarone Z ging hij snel rond maar op de meet kwam hij slechts 0,32 seconden te kort. Consorti bleef aan de leiding en Morsink kwam op de tweede plaats in 63,91 seconden.

Schwizer als voorlaatste de snelste

Pius Schwizer trok voor eigen publiek toch de hoofdprijs naar zich toe als voorlaatste ruiter. Met de Darco-zoon Karel VDB snelde hij in 63,07 seconden over de finish en verwees Giovanni Consorti en Gerben Morsink naar de tweede en derde plaats. Schwizer heeft de elfjarige BWP’er overigens pas sinds juni in handen. Dat het paard snel kan, bewees hij kort geleden nog met een mooie overwinning in de 3* Grand Prix in Verbier.

Bron Horses.nl