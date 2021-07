Gerben Morsink derde in 1,50m Samorin

Eén seconde kwamen Gerben Morsink en zijn toppaard Navarone Z (v. Nabab De Reve) te kort om de 1,50m hoofdrubriek van de vrijdag in Samorin te winnen. De ruiter uit Twente moest genoegen nemen met de derde plek achter de Duitser Jan Andre Schulze Niehues en de thuisruiter Urh Baumann.

Er was veel strijd in de barrage van de 1,50m-proef. Zeven combinaties gingen die strijd aan. Voor eigen publiek reed al vroeg in de barrage Urh Bauman de Holsteiner Larisal (v. Larimar 7) naar een snelle tijd van 45,94 seconden. Niet veel later dook Jan Andre Schulze Niehues met zijn paard Fitch (v. Flipper D’Elle) met 0,04 seconden onder Baumanns tijd door. De 45,90 bleek uiteindelijk genoeg voor de de zege.

Want aan het einde van de barrage kwam Gerben Morsink op zijn eigen fokproduct Navanone Z nog wel dichtbij, maar met de 46,92 seconden eindigde hij als derde. Met een dertiende plaats pakte Anouk de Ruijter nog prijzengeld mee. Met Quantas 15 (v. Quintero) kreeg ze een balk in het basisparcours, maar haar snelle tijd hielp haar in het geld.

