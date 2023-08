Gerben Morsink derde in 1,60 GP Pinneberg

Hij was de eerste foutloze ruiter in het basisparcours en moest daarom ook als eerste de barrage rijden. Maar dat weerhield Gerben Morsink er niet van om met Navarone Z (v. Nabab de Reve) zijn eigen rondje te rijden. De laatste hindernis viel naar beneden, maar met de tweede tijd was dat nog altijd goed voor plaats drie. De winst ging naar Marco Kutscher en Aventador S (v. Armitage), Christian Kukuk werd tweede met Checker 47 (v. Comme Il Faut).

Navarone Z sprong nog niet zo heel vaak op dit niveau een Grote Prijs, maar liet de afgelopen weken al zien in vorm te zijn. Morsink hield zijn hengst in de barrage goed in het ritme en draaide strak. De balk met de achterbenen op de laatste sprong was een teleurstelling. maar de derde prijs was nog altijd goed voor 10.000 euro vandaag. De rest van de top 10 in Pinneberg was Duits. Morsink was de enige Nederlander die vandaag meereed.

Bron: Horses.nl