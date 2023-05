Gerben Morsink met Carsey Z klasse apart in 1,45 LR Hohenkirchen

Gerben Morsink en Carsey Z (v. Carthino Z) waren een klasse apart in de CSI4* 1,45m LR proef in Hohenkirchen. De combinatie wist maar liefst 50 combinaties achter zich te houden en schreven zo de rubriek op naam. Gisteren won Morsink ook al het 1,40m met de tienjarige Carthino Z-zoon.

Voor Gerben Mosink was de overwinning in de hoofdrubriek van de dag, een 1,45m LR proef, alweer zijn tweede overwinning in Hohenkirchen. Gisteren won hij al de inloop proef over een hoogte van 1,40m en ook in het 1,45m was de combinatie een klasse apart. Morsink reed Carsey Z in 66.71 seconden naar de finish en dit was ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Top drie

De top drie werd compleet gemaakt door Markus Renzel en Gregory Cottard. Eerstgenoemde stuurde Canmore 4 (v. Casall) foutloos naar de finish in 68.21 seconden en pakte daarmee de tweede plaats. Cottard had op zijn beurt 68.35 seconden nodig om Bibici (v. Norman pre Noir) naar de finish te sturen en werd dus nipt derde.

Leopold van Asten ten val

Leopold van Asten was aanvankelijk goed onderweg maar kwam samen met VDL Groep Hutch (v. Numvero Uno) ten val op een flinke steilsprong. Gelukkig konden zowel ruiter als paard te voet de ring verlaten en daarmee lijkt het met een sisser te zijn afgelopen.

Uitslag

Bron: Horses.nl