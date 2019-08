Gerben Morsink snelt naar de winst in YH1* Valkenswaard

In Valkenswaard was vanochtend Gerben Morsink iedereen te snel af in de jonge paarden rubriek. In de 1,30m/1,35m direct op tijd proef zette Morsink Simon Delestre en Spencer Smith op achterstand. Vincent Dings en Maikel van der Vleuten eindigden ook in de top tien.

Morsink had de zesjarige Carsey (v.Carthino Z) gezadeld en zette een tijd neer van 64,59. Dit was snel genoeg voor de Nederlander om het Wilhelmus te kunnen laten klinken. Delestre en de zevenjarige Contharkata PS (v.Conthargos) kwamen door de finish in 64,75 en moesten in Morsink hun meerdere erkennen.

Top van het klassement

Ook Smith kwam tekort om roet in het eten te gooien voor Morsink. De Amerikaan klokte met de zevenjarige Candar Mail (v.Lando) een tijd van 64,94 en moest genoegen nemen met de derde plaats. Dings en zijn zesjarige Ivory HDH (v.Cream on Top) deden er iets langer over en een tijd van 67,36 was goed voor de zesde plaats. Maikel van der Vleuten en de zevenjarige Hangover (v.Canturo), gefokt uit zijn toppaard Dana Blue (v.Mr.Blue) werden met een tijd van 68,25 nog negende.

Bron: Horses.nl