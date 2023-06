Gerben Morsink stelt zijn kandidatuur

Gerben Morsink diende zich vrijdagavond tijdens het CSI4* Twente met zijn veertienjarige hengst Navarone Z (v. Nabab de Reve) nadrukkelijk aan als een van de kandidaten voor de zege in de Grote Prijs van het Equestrian Park Erve Maathuis in Geesteren van komende zondag. Morsink werd tweede in het hoofdnummer achter Bernardo Cardoso de Resende Alves met El Torreo de Muze (v. Taran de La Pomme).

De combinatie uit Enschede maakte een overtuigende indruk in het 1,50m hoge basisparcours en herhaalde dat in de barrage, waarin Morsink slechts twee tegenstanders trof. Hij nam genoegen met de tweede plaats achter de Braziliaan Bernardo Cardoso de Resende Alves met zijn dertienjarige El Torreo de Muze. Bas Moerings en de KWPN-hengst Ipsthar (v. Denzel vh Meulenhof), vorig jaar winnaars van het hoofdnummer op Twentse bodem, incasseerden acht strafpunten in de barrage en werden derde.

Drie in de barrage

Het zag er aanvankelijk bepaald niet naar uit dat het aantal kanshebbers voor de zege beperkt zou blijven tot een trio. Moerings en Morsink waren al de vijfde en zevende starter en het had er dus alle schijn van dat nog een redelijk aantal opponenten zich bij het tweetal zou voegen. Niets was echter minder waar. Het lukte alleen de Braziliaan nog, die als 36ste van de 59 deelnemers in de ring verscheen.

‘Elk rondje met Navarone is gewoon leuk’

Gerben Morsink kon prima leven met zijn tweede plek. “Elk rondje met Navarone is gewoon leuk. Hij kan het allemaal zo gemakkelijk doen. Eerlijk gezegd heb ik alles met hem wel zo gepland dat ik er halverwege het buitenseizoen wilde staan. We hebben hier een beetje naar toegewerkt. Navarone wil altijd, daar hoef ik niet achteraan. Ik heb vandaag wel iets tempo gemaakt, maar bewust nog niet alles op alles gezet en hem strak op de lijn gehouden.”

‘Al een keer tweede in de GP’

Gerben Morsink kan zondag zomaar eindelijk de derde Twentenaar worden die na Jos Lansink in 1988 en 1993 en Gerco Schröder in 2007 de hoofdprijs pakt op het traditierijke Erve Maathuis. “Dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn, nadat ik in 2014 met Faithfull achter Jur Vrieling al een keer tweede was. Maar ik slaap er wel heel goed om en droom er ook niet van.”

Geen huis te hoog

Zijn vertrouwen in Navarone is echter maximaal. “Hij kan niet beter springen dan hij nu doet. Maar het blijft een dier en wij moeten zorgen dat hij zondag net zo fit is als vandaag. Hij springt in de kracht van zijn leven, geen huis is te hoog voor hem. Het ziet er misschien niet altijd even mooi uit, maar dat helpt hem wel in het parcours.”

Steven Veldhuis snelste vierfouter

Op het uiterst selectieve parcours van de Duitse ontwerpers Stefan Schäfer en Jennifer Ripplinger tekende Steven Veldhuis als snelste vierfouter voor de vierde positie met zijn eigen gefokte merrie Iregina. Jeroen Dubbeldam werd zevende met de KWPN-hengst Investment (v. Kannan), Michael Greeve negende met Jacksonville Eurohill (v. Emerald) en Gert-Jan Bruggink tiende met Vigalio SHO Z (v. Vigo d’Arsouilles).

Bron Persbericht CSI Twente