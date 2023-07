Gerben Morsink sterkste in 2* Grand Prix Kronenberg

Het 2* concours in Kronenberg werd gistermiddag afgesloten met de Grand Prix, de Van Mossel Prix, over 1.45m. De zeventien barragekandidaten maakten er een spannende strijd van en de wedstrijd kreeg een Nederlands podium. Gerben Morsink pakte de winst met Navarone Z (v. Nabab de Reve). De Tukker was amper een tiende sneller dan Sanne Thijssen en Tippy Z (v. Tyson). Kars Bonhof werd derde met Ivoor (v. Eldorado van de Zeshoek).

Kars Bonhof reed als vierde in de barrage een snelle foutloze ronde met de tienjarige Ivoor. Hij klokte een tijd van 41,64 seconden. Lang ging de ruiter hiermee aan de leiding tot dat Gerben Morsink in de ring kwam met de door zijn familie gefokte hengst Navarone Z. Morsink staat altijd garant voor snelle ritten en nam ook nu weer alle risico. Het duo kwam op de roll back naar de paarse stijlsprong nog bijna in de problemen, maar Navarone bleef van het hout af. In 40,39 kwam de Twentenaar over de finish met nog vier combinaties te gaan.

Bij die laatste vier hoorde nog Sanne Thijssen die ook snel kan rijden met haar paarden. Met Tippy Z reed de amazone een snelle vloeiende ronde, maar op de meet kwam ze net te kort. In een tijd van 40,47 seconden werd Thijssen tweede.

Bron Horses.nl