Gerben Morsink vierde in 1,45m Lier

Gerben Morsink was gisteren op de openingsdag van het CSI3* in Lier goed op dreef. Na de zege in de 1,40m rubriek met Galina (v. Andiamo) werd de Tukker vierde in het hoofdnummer, de 1,45m rubriek direct op tijd. Ditmaal in het zadel van Navarone Z (v. Nabab de Reve). De zege ging overtuigend naar de Duitser Richard Vogel op de KWPN'er Floyo VDL (v. Baltic VDL).

Richard Vogel had in september al zeven overwinningen achter zijn naam staan. Gisteren voegde hij er opnieuw één aan toe. Ditmaal met de KWPN’er Floyo VDL uit de fokkerij van de VDL Stud. De tienjarige zoon van Baltic VDL heeft de Duitser nog niet lang onder het zadel, begin juli debuteerde hij met het paard. Na een zege in Opglabbeek, volgde er nu een zege in Lier. Vogel klokte 59,46 seconden en bleef de nummer twee, Piergiorgio Bucci op Cochello (v. Casall) een halve tel voor (60,17 seconden).

Met een tijd van 61,75 seconden werd Gerben Morsink vierde op het fokproduct van zijn familie, Navarone Z. Hij moest de Belg Bart Clarys nog voor zich dulden. Clarys stuurde de KWPN-merrie Geste van de Vitha (v. Zirocco Blue VDL) in 60,52 seonden over het 1,45m-parcours.

In de grote groep van meer dan 100 starts werd Leopold van Asten nog vijftiende op VDL Groep Hutch (v. Numero Uno).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl