Gerben Morsink wint kwalificatie GP Oldenburg

De Oldenburger Agravis Cup is dit jaar een nationaal concours. Toch doen er ook enkele buitenlandse ruiters mee, waarvan er één gisteren als winnaar uit de bus kwam. Dat was Gerben Morsink die met Carsey Z (v. Carthino Z) de kwalificatiewedstrijd voor de Grote Prijs won op vrijdagavond. In een spannende barrage liet de Tukker Philip Rüping en Toni Hassmann achter zich.

Gerben Morsink ging als enige buitenlander in de barrage van het S3*-parcours, met hindernissen tot 1,50m, de strijd aan met zeven Duitse ruiters. Toni Hassmann beet het spits af met de Holsteiner hengst Contendrix (v. Contendro). De combinatie reed direct een snelle nulronde in 39 seconden. Even later liet Morsink zien hoe snel het echt kon. Zeker op de laatste lijn nam hij met Carsey Z, uit de fokkerij van zijn familie, alle risico en liet de klok stoppen op 38,34 seconden.

Philip Rüping kwam nog het dichtst in de buurt. De stalruiter van Paul Schockemöhle stuurde Miss Chacco PS (v. Messenger) ook foutloos rond maar was met 38,94 seconden net iets langzamer. Rüping verwees Hassmann naar plek drie. Vanmiddag begint om 15.45 uur de Grote Prijs.

Bron Horses.nl