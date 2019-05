Grote Prijs Tubbergen voor Gerben Morssink met razendsnelle Navarone Z

De NIJWA Prix CSI2* Big Tour (1.45m met barrage) was de afsluitende proef van deze tweede dag op Jumping Schroder Tubbergen. De proef geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs op zondag en zijn er tevens punten te verdienen voor de Longines Ranking. Parcoursbouwer Jos Brinkman had een mooi en fair parcours neergezet. Van de 78 starts wisten 15 combinaties zich te plaatsen voor de barrage.

Mareille van Geel-Schroder ging als eerste van start in de barrage en zette gelijk een snelle tijd neer met haar Flying Echo (Zento x Ramiro Z) die zijn naam eer aandoet. Ze finishte in 41.84 sec. maar uiteindelijk wisten toch nog 5 combinaties deze tijd te verbeteren. Het was Gerben Morssink die als een na laatste de ring in reed en met zijn toppaard Navarone Z (Nabab de Reve x Amor) de tijd verpletterde. Hij finishte in 38.59 sec en pakte daarmee de overwinning in deze kwalificatieronde.

Nederland ook op twee

Ook Dennis van den Brink liet zien momenteel goed in vorm te zijn. Met de sympathieke Frasier (Carambole x Padinus) deed hij een goede poging om zijn derde overwinning op te eisen, maar zijn tijd van 40.84 sec bleek net niet snel genoeg en daarmee eindigde hij op een mooie tweede plaats. De derde plaats was voor de Duitse amazone Sophie Hinners met haar extra springende Vittorio 8 (Valentino Ddh x Ramiro’s Bube). De ruin sprong heel simpel rond en kwam in 41.50 sec. over de eindstreep.

Uitslag

Bron: Horses.nl/persbericht